“Creo que Kanye West no se soporta”

Sin filtros Natalia Ferviú. Así se llama la sección de la estilista en YU y en su última aparición la ha centrado en Kanye West y el hip hop en general.

Todo viene a raíz de la aparición el pasado fin de semana del marido de Kim Kardashian en Saturday Night Live para presentar su cambio de nombre. Porque sí, lo primero que hay que decir es que ya no se llama Kanye West sino Ye. Y fue a contarlo al programa.

the being formally known as Kanye West



I am YE — ye (@kanyewest) 29 de septiembre de 2018

Y lo hizo con una gorra visera que volvía a dejar claro que el rapero es uno de los fan number one de Donald Trump. “Muchas veces, al hablar con un blanco me dice ‘¿cómo te puede gustar Trump? Es un racista’”, explicó en el programa, “bueno, si estuviera preocupado por el racismo, me habría mudado de Estados Unidos hace mucho tiempo”.

Entre los muchos que han criticado esta aparición estuvo Lana del Rey que escribió un texto para Kanye que compartió en redes sociales. “Trump convirtiéndose en nuestro presidente fue una pérdida para el país, pero tu apoyo es una pérdida para la cultura, solo puedo asumir que te relacionas con su personalidad en algún nivel”, expresó.

“Delirios de grandeza, problemas extremos con el narcisismo, ninguno de los cuales sería un tema de conversación si no estuviéramos hablando del hombre que dirige nuestro país. Si crees que está bien apoyar a alguien que cree que está bien acosar a una mujer solo porque es famoso, entonces necesitas una intervención tanto como él, algo que muchos narcisistas nunca obtendrán porque simplemente no hay suficiente ayuda para el problema”, añadió.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de TRUE PANTHER SOUNDS (@truepanther) el 30 Sep, 2018 a las 4:09 PDT

Y en ese problema de narcisismo coinciden Lana del Rey y Natalia Ferviú. “He descubierto una psicoanalista, terapeuta sexual que se llama Adriana Royo y me estoy leyendo un libro suyo que se llama Falos y falacias y habla del narcisismo. Y sí es verdad que todos, en mayor o menor medida, sobre todo los que trabajamos… que somos un poco así titiriteros, un poquico lo somos. Pero a este señor se le ha ido un poco demasiado”, reivindicaba en su sección.

“Adriana Royo lo que dice es que al final, los narcisistas en el fondo se apestan, no se soportan y yo creo que a este señor le pasa un poco eso, que no se soporta”, añadió, “tú no puedes llegar a SNL con una gorra reivindicando a Donald Trump y menos siendo negro”.

Y ya que Kanye ha sido uno de los protagonistas de los últimos días, Joaquín Reyes también quiso hacerle homenaje en su espacio.

También hubo cuestiones de moda

Volviendo a Natalia Ferviú, hay que decir que siguió en el rollo hip hop con sus gafas tendencia y nos contó la historia de Dapper Dan y Gucci.

Dapper Dan fue un diseñador que despuntó en los años 80 en Estados Unidos cuando decidió hacer sus piezas a partir de logos de firmas como Gucci, Louis Vuitton si pedir ningún tipo de permiso y vendérselos a los afroamericanos a precios asequibles. Finalmente en 1992, las diferentes denuncias que recibió le obligaron a cerrar el chiringuito. “Fusilada máxima”, es como describe Ferviú lo que hacía este modisto.

Pero las vueltas que da la vida que ahora Gucci, la firma que ayudó a su hundimiento, le ha recuperado y le ha convertido en uno de sus diseñadores recuperando aquellos diseños suyos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Dapper Dan (@dapperdanharlem) el 3 Sep, 2018 a las 2:41 PDT

“Es muy bonito porque antes los negros querían parecerse a los blancos y de ahí esa opulencia y el bling bling, pero ahora los blancos somos una mierda que queremos ser como los negros”, decía Ferviú para asombro de Dani Mateo e Iggy Rubin que no la apoyaron en su discurso.