‘OT 2018’: Alfonso, primer expulsado y Mimi responde al jurado (ya sin ser concursante)

La gala 2 de OT 2018 era importante porque escogería al primer expulsado de la edición, como ya ocurriera el año anterior con Mimi.

En esta ocasión fue Alfonso que, tras cantar la balada All of Me con una particular versión en inglés-castellano que él mismo escogió para salir de su habitual estilo, recibió menos votos que Sabela para continuar en la Academia.

De esta forma, se despidió apenado de sus compañeros y agradecido por la oportunidad.

La equivocada afirmación que molestó a Mimi

Pero antes, vio cómo Mimi con su girlband Lola Índigo ponía patas arriba el plató de Gestmusic.

La artista interpretó Yo ya no quiero ná en una de las mejores actuaciones que se han visto en el programa hasta el momento y cuando acabó quiso animar al expulsado: "A mí me echaron en una gala como esta y mirad ahora".

La polémica vino más tarde, cuando Julia Gómez Cora, la juez invitada, se dirigó a Joan para criticar que no había transmitido en su número: "No solo tiene que ser con la voz. Tú no eres bailarín, pero antes viste a Mimi, y ella no es bailarina pero se lo cree y se trata de tener esa actitud".

Esas palabras no pasaron desapercibidas ni para las redes ni para la propia Mimi que no se calló y la corrigió desde Twitter: