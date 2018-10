Ha nacido una estrella, Ola de crímenes y Venom, los grandes estrenos de cine de la semana

Desde esta semana podréis ver a Tom Hardy como Venom en la nueva aventura de Marvel, o si lo prefieres también disfrutarás de la cinta de Disney que mezcla animación con acción real Christopher Robin.

Mientras que nuestra recomendación de la semana es la historia de superación y éxito musical Ha nacido una estrella, además de las cuatro películas españolas: Ola de crímenes, Viaje al cuarto de una madre, Black is Beltza y Ánimas.

En esta nueva aventura de Marvel - con música de Eminem- podremos ver a Venom, el archienemigo de Spider-Man, con unas aptitudes algo extrañas que no desentonan para nada con su terrible aspecto.

Ruben Fleischer (Gangster Squad: Brigada de élite, Bienvenidos a Zombieland) dirige las actuaciones de Tom Hardy (Warrior), Riz Ahmed (The Night Of) y Michelle Williams (Manchester frente al mar).

Comedia negra en la que un delito fortuito dará desenfreno a una ola de crímenes en la ciudad de Bilbao. Prepàrate para presenciar una investigación criminal un tanto peculiar.

Gracia Querejeta (Kalebegiak, Felices 140) es el director de esta comedia protagonizada por Maribel Verdú (Blancanieves), Juana Acosta (Perfectos desconocidos) y Paula Echevarría (Velvet) a las que entrevistamos en YU, no te pierdas nada.

Drama en el que veremos cómo una madre y una hija sufren en su relación, una por que quiere irse de casa, la otra por que no quiere que se vaya.

Escrita y dirigida por la debutante Celia Rico, esta película cuenta con las interpretaciones de Anna Castillo (La llamada) y Lola Dueñas (Algo está pasando), actrices que nos hablaron de la experiencia en una entrevista exclusiva.

Film de animación que narra una historia ambientada en la comparsa de gigantes de Pamplona, en los años 60 y en la ciudad de Nueva York. Allí seremos testigos de eventos que quedaron para siempre marcados en la historia.

Una muerte inesperada dará el escopetazo de salida de un viaje alucinatorio, en el que los fundamentos de la vida de uno de los protagonistas se tambalearán, mezclando realidad y pesadilla.

Ángela Molina (El árbol de la sangre) y Luis Bermejo (Sin aliento) son los protagonistas de esta película dirigida por Laura Alvea José F. Ortuño (The Extraordinary Tale of the Times Table, Treintañeros).

Remake de un clásico de Disney sobre las aventuras de un niño en el bosque de los Cien Acre. Después de perderse, se reencontrará con su grupo de amigos, que le recordarán algo que olvidó hace ya tiempo.

Marc Forster (All I See Is You, Guerra mundial Z) dirige las actuaciones de Ewan McGregor (Big Fish) y Hayley Atwell (Conviction), mezcladas con dibujos animados.

Nuestra recomendación:

Bradley Cooper (al que entrevistamos) se estrena en la dirección cinematográfica con este remake en el que veremos cómo una estrella de la canción se enamora de una chica que trata de hacerse un hueco en la industria musical.

Bradley Cooper (El lado bueno de las cosas) y Lady Gaga (American Horror Story) son los protagonistas de este drama musical.

¡No te pierda la crítica de la película escrita por nuestro experto cinéfilo que pide un Oscar para la protagonista!