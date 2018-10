Drake quiere lanzar vídeo de su dueto con Michael Jackson

Scorpion se ha convertido en uno de los mayores éxitos en la carrera discográfica de Drake. Pero el rapero no parece por la labor de sentarse a disfrutar de los buenos resultados sino que quiere seguir promocionando un álbum que ya va por su quinto sencillo.

Y ese honor le corresponde, ni más ni menos, que a su colaboración con Michael Jackson. Don't matter to me ha sido presentado como nuevo single tras God's plan, Nice for what, In my feelings y Nonstop.

Pero de entre todas las 25 canciones que forman parte de Scorpion si hay una que llama la atención es Don't Matter To Me. Este featuring con el mismísimo Rey de Pop es una de las canciones inéditas del artista que ha rescatado Drake para hacer una colaboración.

Originalmente grabada por Jackson en 1983, la canción ve por fin la luz en 2018 dentro de las 'caras B' del nuevo disco de Drake en las que el rapero ahonda en el R&B.

Y ¿qué mejor manera de promocionar una canción con el Rey del Pop hay que grabando un vídeo? Habrá que esperar para poder ver si convence a los jefes de su sello aunque ya sabemos que Drake suele salirse normalmente con la suya.

Ha pasado casi una década desde la trágica pérdida de Michael Jackson y en ese tiempo no han sido demasiadas las canciones que han visto la luz del músico. Y si hablamos de vídeos, menos todavía (apenas un par contando A place with no name).