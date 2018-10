Cuatro motivos por los que Mimi es bailarina antes que cantante

Este miércoles, Mimi fue la verdadera protagonista de la Gala 2 de OT. La ex triunfita pisó el escenario un año después acompañada de su grupo Lola Indigo, demostrando que, a pesar de ser la primera expulsada de la edición anterior, es una artista completísima. De hecho, en una noche donde no destacaron las grandes actuaciones, el show de Mimi fue como un soplo de aire fresco. Sobre todo gracias al espectacular baile que se marcó.

Pero no fue su actuación la que la hizo protagonista de la noche, sino el comentario de Julia Gómez Cora, una de los miembros del jurado. Cuando nominó a Joan Garrido por su actuación de Another day of sun, explicó que se movía muy poco encima del escenario. ¿El problema? Que puso de ejemplo a Mimi: “Mimi no es bailarina, pero se lo cree”.

Aunque las palabras de Gómez Cora no fueron malintencionadas, las redes sociales empezaron a arder. Y es que la faceta de bailarina de Mimi es bien sabida por cualquiera que haya seguido un poco la edición anterior. De hecho, la artista hasta participó en el concurso de FAMA hace años. Vamos, que antes de cantante era bailarina.

Mimi, con mucha clase, contestó a Gómez Cora con un tuit que en pocas horas lleva más de 50.000 me gusta: “Señora, si no fuera bailarina no podría hacer lo que acabo de hacer”.

señora si no fuera bailarina no podría hacer lo que acabo de hacer — Lola Indigo (@lolaindigomusic) 3 de octubre de 2018

Para todos aquellos que no conocen esta faceta de Mimi, hemos recopilado cuatro momentos de la intérprete de Ya no quiero ná donde ha dejado claro que es una bailarina de primera.

Su vídeo presentación de OT

Desde el primer momento que Mimi pisó la academia de Operación Triunfo dejó claro que antes de cantante, ella era bailarina.

“Llevo toda la vida bailando. Con el tema de baile empecé a viajar un montón. Allí en los camerinos, con las cantantes con las que yo bailaba me di cuenta de que quería hacer eso”, empieza diciendo la andaluza en su vídeo de Operación Triunfo 2018. No puede ser más clara, ¿no?

Su paso por Fama

Mucho antes de pisar la academia de TVE, Mimi estuvo en otra famosa escuela televisiva: la de Fama. La artista fue una de las concursantes de la edición de 2010. Allí protagonizó uno de los momentos más recordados de aquella edición, Revolution, cuando Rafa Méndez – el profesor funky- la echó de la clase.

Seguro que este año has escuchado en más de una ocasión eso de “Mimi, fuera de la clase, eres un estorbo para mi vista. Eres un cuadro. Chao”. Pues bien, fueron las palabras con las que el coreógrafo echó a la granadina de clase.

Lola Indigo

A pesar de ser la primera expulsada de Operación Triunfo 2017, Mimi es una de las ex triunfitas que más lo han petado este verano. Todo gracias al tema que ha sacado junto a Lola Indigo: Yo ya no quiero ná.

La artista se sentó con nosotros para hablar de este proyecto y es que, como bailarina que es, además de cantar quería dar más visibilidad a la danza: “Lola Indigo es el plan que tenía en mi cabeza desde que era niña y empecé a bailar”.

Su actuación de A-YO en OT

Estando nominada, la misma noche que se fue, regaló una de las actuaciones con más show de toda la edición cantando A-Yo. Y es que, aunque no fuese una de las mejores voces de la academia, si Mimi se hubiese quedado más tiempo en Operación Triunfo podría habernos dado actuaciones muy buenas.

Porque la música no es solo cantar, también es bailar. Y Mimi demostró desde el primer momento que antes de bailarina, era cantante. ¡Y menuda bailarina!