David Lafuente: "Auryn era una vorágine de todo un poco"

Tras haber pasado por la mítica boyband Auryn, David Lafuente se ha involucrado en varios proyectos personales que lo han llevado a los escenarios de todos los rincones españoles. Y nosotros hemos tenido el placer de charlar con él en una entrevista muy personal.

En ella, podemos comprobar cómo ha sido la evolución de David tanto en el ámbito personal como en el profesional. Aquel pequeño granadino que dejaba su ciudad natal para embarcarse en un gran proyecto, ahora se ha convertido en un hombre independiente que buscar la libertad en sus creaciones.

David Lafuente nos sorprende con sus palabras en esta entrevista en la que además desvela los secretos de su próxima gira. ¡No te lo pierdas!

1. Solito es tu último trabajo. ¿Puedes contarnos alguna anécdota de su grabación?

Es el primer tema que lanzo y que está compuesto por mí. En principio era para venderlo a Warner Chapel, la compañía con la que estaba. Era para un artista latino. En cuanto a las anécdotas… han pasado mil cosas pero sobre todo destaco las emociones a la hora de defenderlo. Mi hermana es la protagonista del videoclip. Quería que fuese algo muy personal y quería que estuviese mi familia. Lo grabé en mi ciudad, en Granada.

David Lafuente:

2. Tu carrera ha cambiado en los últimos años. ¿Qué le dirías a aquel David que comenzó sus andaduras con Auryn en 2009?

Mil cosas. El David que empezó era un niño. Aunque el de ahora sigue teniendo esa parte de niño porque en el fondo tengo un espíruto muy joven. Siempre estoy soñando a lo grande, soy muy creativo. Le diría que estoy orgulloso de él.

Con Auryn fue madurar de golpe y aprender a base de errores. Ahora estoy en una etapa segura. Al David de antes le diría que “ole”. Creo que he sido un chico muy currante y valiente. Está feo que yo lo diga, pero es así. Soy un chico que nunca se rinde, muy persistente. Si me caigo me levanto y si viene la oscuridad yo busco la luz. Le diría que gracias por seguir ahí porque ese David sigue ahí, diferente pero sigue ahí.

3. Ya son muchos años en la industria. ¿Qué amigo o amiga también artista aún te acompaña en el camino?

Amigos artistas me llevo muchos, sobre todo que me hayan abierto las puertas como Tony Aguilar. Para mí ha sido mi padrino. Desde el principio de Auryn apostó por nosotros. Le tengo un cariño inmenso más allá de que sea Tony Aguilar. Incondicionalmente da todo a quien cree que se lo debe dar. Es muy claro y tiene esa parte humana de que ve el más allá de un artista.

Sara Escudero es una chica que conozco desde hace menos de un año, es la presentadora de algunos programas. Me parece una tía espectacular y generosa. Desde que me conoció ha intentado abrirme las puertas en todo lo que podía. Son personas muy valiosas.

Al contrario, muchos de mis amigos que estaban en mi vida personal se han ido. Los he largado. Cuando pasas esa etapa de que todo es fiesta, salir y ganar dinero… Auryn era una vorágine de todo un poco. Me eclipsaba un poco. No me daba cuenta de lo que tenía al lado y al final era mucha basura. He hecho una limpieza como el que formatea un ordenador.

4. Con el nuevo boom de OT, ¿te plantearías presentarte?

A OT me presenté antes de Auryn. Tenía 17 años más o menos. Pero nunca más volví a presentarme a ningún casting de televisión. Hice de actor en alguna ocasión, pero yo quería llegar a la música a través de mis maquetas o subiendo vídeos.

En realidad no me veo en ningún reality. Yo soy un chico muy difícil, no soy una persona a la que le puedas poner barreras o decirle lo que tienes que hacer. Yo soy muy libre y autodidacta. Entonces no creo estar preparado para que me dirijan todo. Al fin y al cabo es una academia que te enseña muchísimo pero tienes que obedecer. Te guían, te hacen un camino, y yo no haría algo así.

"No me veo en ningún reality porque soy un chico muy difícil".

5. Hablando de este concurso, ¿hay alguno de este año que te llame la atención?

Me gustan mucho Noelia y Natalia.

6. Compartiste escenario con muchos artistas en el Primavera Pop y Los40 Playa Pop, entre ellas Aitana y Ana Guerra. ¿Cómo fue?

Me parecieron geniales. A Aitana la admiro muchísimo. Si buscas mis tweets de las primeras galas de OT, cuando todo el mundo la criticó porque lo había hecho fatal, yo decía “vais a flipar”. OT es un programa para evolucionar, no para entrar ya aprendidos. Si lo sabes todo no entras.

Cuando la vi en persona me pareció increíble. Ni me lo pensé, me acerqué y me hice una foto. Es un encanto y muy natural.

7. Además de la música, tu otra pasión es el modelaje. ¿Te verías capaz de renunciar a alguna de ellas?

Lo que más me gusta es cantar. Me suelo hacer fotos pero no estoy así constantemente. No soy de cuidar tanto la imagen como parece. La música es mi pasión.

También soy muy polifacético porque me gusta escribir. Amo el arte. Me encantan los cuadros, la música, la fotografía, los videoclips, el cine… me encanta todo.

8. ¿Qué puedes contarnos sobre tus proyectos de escritura?

La segunda parte de Jimmy Mortimer la tengo medio escrita. Pero como no se ha cerrado con ninguna editorial y no tengo tiempo para nada porque estoy enfocado en la música, no tengo capacidad para escribir nada. Pero lo tengo ahí. Tengo cuatro capítulos escritos. Sé que lo voy a sacar, por mis fans. Si no sale el año que viene, saldrá el siguiente.

9. ¿Qué canción es la que mejor describe este momento de tu vida ahora mismo?

David Lafuente:

Como estoy en una etapa de mi vida muy enfocado a mi carrera, me he dado cuenta de que hay más factores que antes no valoraba como el amor, la familia, tu casa, tú mismo, etc… antes era el público, las críticas, etc. Ahora la que me define es la de Rozalén, la de Comiéndote a Besos. Creo que tiene un mensaje muy bonito hacia las personas, hacia el querer, dejarte llevar, no pensar tanto en la opinión de los demás…

10. ¿Tienes alguna sorpresa escondida para tus próximos proyectos?

Os voy a dar una pista. Estoy preparando la gira de invierno, voy a hacer algo especial. Ahora estoy en un punto en el que puedo crear y puedo dejarme llevar haciendo lo que me de la gana, para bien o para mal, no soy maestro de nada, habrá cosas que me salgan bien y otras mal.

En la gira van a existir dos mundos. Voy a contar muchas historias a través de vídeos. Será algo diferente. No quiero hacer la típica gira acustica de invierno.

En octubre anuncio los carteles. Creo que a la gente le va a sorprender porque es un concepto mas artístico. Lo he hecho todo yo. Hasta los vídeos, los dirijo... y creo que a la gente le va a gustar. Se van a unir la oscuridad, la pintura, las luces… los momentos de mi vida por los que he pasado.

11. ¿Cuál es tu próxima meta?

Ahora lo que quiero es trabajar de lo que me gusta, hacer salas, conciertos grandes, festivales, lo que sea. Yo me siento bien con lo que hago, que es cantar. La meta es seguir trabajando y que siga la mitad de bien de lo que ha ido este año.

Mi meta es crear, seguir sacando canciones, seguir buscando mi sonido, saber donde está lo más fuerte para evolucionar hacia eso y sacar algo potente. También estoy trabajando en el siguiente single. Sacar un temazo que sea algo que rompa. Estoy trabajando con meses de antelación para buscar un tema que se adapte a mi voz, más melódico y no tan urbano.

12. Entonces, ¿cuándo tendremos nueva música?

A principios del año que viene.

Sincero y transparente. Así nos habla David sobre su vida y su carrera. Ahora que tiene las puertas abiertas para varios proyectos, ¿te los vas a perder? Nosotros ya frotamos las manos para prepararnos para su gira de invierno. ¡Qué ganas!