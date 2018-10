Esto es lo que esperamos de lo nuevo de Little Mix y Nicki Minaj

Tienes una cita el próximo 12 de octubre. Permanece atento a las redes sociales porque Little Mix por fin trae música nueva. Pero no lo harán solas, sino acompañadas de la rapera de éxito Nicki Minaj. Después de dar la noticia, hemos recopilado algunos datos que creemos esperar de este nuevo tema que recibe el título de Woman Like Me.

Y es que este tema se presenta como carta de presentación del nuevo álbum de las británicas que verá la luz muy pronto. "Muchas gracias por dejarme participar, chicas. Me encanta esta canción", confesó Nicki. ¡Qué ganas de escucharlo!

Si hay algo que une a estas dos artistas son las canciones cargadas de empoderamiento femenino. Y Woman Like Me no iba a ser menos. De hecho, las británicas aseguran que su próximo álbum llegará cargado de canciones de este tipo. Esperamos mucho Girl Power en este nuevo hit.

Y glamour... ¡mucho glamour! Además de las letras feministas, Little Mix se caracterizan por tener un muy buen gusto por la moda. Así lo han vuelto a demostrar a través del pequeño adelanto que han publicado en sus redes sociales. En él, las integrantes aparecen vistiendo unos modelitos con mucho estilo.

Glamour, pero un glamour sencillo. Aunque sean las reinas de la moda, Woman Like Me se ha presentado visualmente sencillo. La fuente empleada en la portada del single y la imagen demuestran que menos es más.

Y, por último, lo que más esperamos de Woman Like Me es ritmo... ¡mucho ritmo! En el adelanto mencionado anteriormente, suena lo que parece el principio o la base de la canción. Con un rollito de reggae y moonbahton, Little Mix y Nicki Minaj aseguran traernos música de la buena.

Lo cierto es que a los seguidores de la girlband ya no le quedaban uñas. Glory Days es el último disco que vio la luz allá por 2016, así como Reggaetón Lento (remix) junto a CNCO, el último sencillo con el que nos deleitaron.

Se acabó la espera. Little Mix llegan cargadas de mucho Girl Power, glamour, sencillez y ritmo. Aunque aún se desconozca la fecha del lanzamiento de su próximo disco, ya podemos ir haciéndonos una idea de cómo sonará a partir del próximo 12 de octubre. ¡No te olvides de escuchar Woman Like Me!