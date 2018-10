LP - Girls Go Wild [2018]

Aunque muchos comparen su voz con la de Janis Joplin, su aspecto con Bob Dylan y su música con la de Led Zeppelin o The Doors, lo cierto es que Laura Pergolizzi tiene un estilo tan personal que no son necesarias tantas referencias para reconocerla.

No es de las que buscan complicarse la vida y buena prueba es el origen de su nombre artístico. “Un amigo me llamó así una vez y me gustó. Luego, en el restaurante en el que trabajaba en Nueva York había dos Lauras, así que para evitar confusiones les dije ‘llamadme LP’. Y así me quedé”, contó en una entrevista con la revista Arcadia.

Es de las que dicen que no es necesario contar con el respaldo de una multinacional y de eso entiende porque ha llegado a tener hasta siete contratos. Finalmente decidió apostar por alguien que realmente creyera en ella. Así llegó el gran impacto que tuvo en Europa con Lost on you. La canción que le daba título al álbum fue nº1 de LOS40.

Ahora está preparando un nuevo trabajo que saldrá a la luz en enero y del que ya nos ha dejado un adelanto, este Girls go wild que sigue manteniendo ese aire nostálgico de épocas pasadas con regusto a clásico.

Asegura que ese nuevo disco será emocional, como ella misma y oscilará entre la tristeza y la felicidad, lo festivo y lo deprimente. Pero para eso habrá que esperar.

De momento tenemos este vídeo dirigido por Darren Craig que nos hace dar las gracias porque Laura, no acabara siendo abogada o doctora como la mayoría de su familia y se sumergiera en la música para desarrollar su talento creativo.

Primero lo hizo para artistas como Cher, Rihanna, Rita Ora, Christina Aguilera o Backstreet Boys. Ahora lo hace para ella y buena prueba es este primer single de su próximo álbum que está producido por Mike del Río que ha trabajado recientemente con X Ambassador y Kylie Minogue.

LP está totalmente rodeada de música y no sólo por su trabajo sino por el de su prometida, Lauren Ruth Ward que es una música de Baltimore con la que piensa casarse en una ceremonia íntima.

Y como toda artista admirada y respetada por su gremio, ya cuenta con ella para colaboraciones. Acaba de sacar N’Oublie pass con Mylene Farmer para alegría de los franceses que son grandes responsables de su éxito europeo y Day by day con Swanky Tunes.