Siete canciones de apertura de las películas de James Bond para recordar

Desde que Sean Connery interpretara a James Bond en Dr. No en 1962 son veinticuatro las canciones que han acompañado las aventuras del agente secreto creado por el escritor Ian Fleming.

Ahora que Daniel Craig rueda la que puede que sea su última película y que Cary Fukunaga se ha comprometido a dirigir la vigesimoquinta entrega es el momento para recordar las siete mejores canciones de una saga de lo más musical.

Goldfinger, Shirley Bassey, 1964

Love and let die, Paul & Linda McCartney, 1973

Goldeneye, Tina Turner, 1995

The World is Not Enough, Garbage, 1999

Die another day, Madonna, 2002

Skyfall, Adele, 2012

Writing's on the wall, Sam Smith, 2015