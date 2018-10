Amaia desvela detalles de lo que será su álbum debut

Hay dos artistas en nuestro país sobre las que hay puestas muchas expectativas. Una de ellas es Rosalía, que ya tiene fecha de lanzamiento para su disco y, la otra, Amaia Romero, la ganadora de Operación Triunfo 2017, que ya está trabajando en su debut.

¿Qué va a hacer Amaia, una artista que ha demostrado tener tantísima personalidad? De momento hay que tener paciencia para obtener la respuesta aunque ya ha empezado a darnos algunas pistas.

“Estoy componiendo yo todas las canciones, por eso me está costando. Nunca me había puesto a componer en serio ocho canciones seguidas, había compuesto pero no me había puesto así de verdad”, confesó en una reciente rueda de prensa.

Y es que, está claro que va a ser cien por cien Amaia, con sus canciones y su forma de entender la música. Ya tiene productor, Raúl Refree. “Es super perfeccionista a la hora de sacar el sonido, las voces y es que me gusta todo lo que hace. Es muy versátil a la hora de hacer música, puede producir a Rosalía o a él mismo. Es muy delicado en todo lo que hace y me sentía muy identificada”, explicó.

Pero la pregunta que nos hacemos muchos es, ¿para cuándo el disco? “No hay día exacto para sacar el single o el disco, pero ya tenemos bastante claras las fechas, estamos eligiendo día”, confirmó.

También aseguró que es consciente de que esas expectativas que hay depositadas en ella son muy altas y que no puede gustar a todo el mundo, “pero sé que a mí me va a gustar y espero que a vosotros también”, aseguró. Lo que sí dejó claro es que le están dejando mucha libertad. “Obviamente, si voy a hacer algo que es una locura me dicen ‘oye Amaia…no’, pero me están dejando mucha libertad, así que estoy super contenta”, admitió.

Ya tiene favorita en Operación Triunfo

Reconoció que tanto ella como sus compañeros todavía no han terminado de asimilar su edición del concurso, “ponernos a ver una nueva es demasiado”. Así que no, no está siguiendo esta nueva edición de Operación Triunfo, pero aun así, tiene una favorita.

Se ha posicionado a favor de Natalia, a la que conocía de antes. “El hecho de ser de Pamplona, cantar y ser de la misma edad, al final, te acabas conociendo. Natalia es increíble, es una pasada cómo canta. A mí ya me lo parecía de antes. Cuando me enteré de que se presentaba al casting tenía clarísimo que iba a entrar. Canta super bien y es super maja. He hablado alguna vez con ella y es increíble”, aseguró.

Despedida en casa

Esta rueda de prensa en la que nos ha explicado en qué punto se encuentra, se celebró para presentar dos conciertos en el Teatro Gayarre, en su tierra. Es la manera que ha elegido para despedirse de la gira de versiones que ha hecho en los últimos meses.

Sin duda, un lugar muy especial para ella. “Vengo desde pequeña y es como cantar en casa, lo digo literalmente, se me hace muy familiar y es super bonito. El Gayarre lo elegí porque me parece el sitio con más encanto de Pamplona y me hacía muchísima ilusión, es un sitio precioso y muy acogedor”, explicó.

Una vez más, junto a la The Free Fall Band, ha elaborado un repertorio para decir adiós a esta etapa. Dos conciertos cuyas entradas se agotaron en tal solo 20 minutos, “fue flipante”.