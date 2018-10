Por qué Aitana es la futura estrella del pop que necesita la música española

"Estoy dispuesta a superarme cada día un poco más, aunque me caiga y me caiga todas las veces que hagan falta". Estas son solo algunas líneas que Aitana escribió hace poco más de una semana en una carta con la que quiso sincerarse, pedir perdón…abrirse en canal.

Pero hay que retroceder en el tiempo para entender esta carta. ¿Por qué una chica que acaba de empezar tiene que disculparse por tener una actuación desafortunada? Pues precisamente esta pregunta responde a lo realmente importante que es Aitana, una joven artista que se postula como una de las grandes promesas del panorama musical.

Hace justo un año que Aitana se estrenó en Operación triunfo con aquel Bang Bang que, pese a los fallos, nos sirvió para descubrir todo su magnetismo: si alguien te hubiese contado al día siguiente, sin haber visto la Gala 0, que la encargada de abrir el regreso más esperado de la tele se había equivocado con la letra, había entrado tarde y había mostrado signos de auténtico pánico escénico, no solo no te hubieses esperado que entrase en la Academia, sino que le hubieses augurado poco futuro musical y televisivo.

Sin embargo, este no fue el caso. Ni mucho menos. Aquella 'niña' asustada sobre el escenario fue la primera gran revolución del programa por su carisma, su voz, su imagen y su frescura. Estábamos ante un producto redondo al que solo había que darle tiempo, terminar de formar y pulirlo para ser la gran estrella que está en camino de ser.

Lo que vino después fue toda una serie de afortunadas dichas: favorita del público, Issues, los san jacobos, Procuro olvidarte, "Estás a nada de serlo todo", Lo malo (¡LO MALO!) y segunda finalista, con todo lo que eso significa en el universo OT (David Bisbal, Manuel Carrasco, Soraya, Pablo López…).

Aitana ha pasado en un corto periodo de tiempo lo que otros grandes artistas pasan en toda una carrera. Y todo esto, en menos de seis meses. Detrás de una expectación brutal ha sentido el apoyo de la gente, pero también ha tenido que hacer frente a críticas, que se la cuestione absolutamente todo, mirando con lupa cada movimiento y paso que da, ya sea una foto en Instagram, un look improvisado o la canción con la que debutó en esta industria tan caprichosa. Sabíamos que su single debut generaría mucho ruido y no dejaría indiferente a nadie, pero lo que ha ocurrido con Teléfono (críticas incluidas) no es más que una prueba de lo que ella despierta en el público. Y así lo corroboran las cifras: 33 millones de escuchas en Spotify, casi 50 millones de reproducciones en Youtube, con récord incluido de visitas en un día, doble disco de platino…

Videoclip de 'Télefono', primer single de Aitana

Si por algo se está caracterizando OT 2017 es por haber conseguido algo que no pasaba desde Operación Triunfo 1: introducir de golpe 16 nuevos rostros en nuestra industria. Incluso, en la industria del entretenimiento. Todos los concursantes han demostrado tener un enorme potencial para aprovechar la oportunidad que les ha brindado OT y, ya sea en forma de single, en proyectos televisivos o en el teatro, poco a poco todos están intentando abrirse camino para encontrar su hueco.

El de Aitana no es otro que asumir su papel como la futura estrella del pop de la música española. Lo vivido intensamente estos últimos meses, para bien o para mal, solo ha hecho que Aitana adquiera un grado de madurez lo suficientemente alto para aprovechar la oportunidad única de posicionarse en el pop internacional y ser la 'reina' que está destinada a ser. Ya lo dijo Cepeda en No puedo vivir sin ti: "Siempre reinarás". Ahora solo tómate tu tiempo para ponerte la corona.