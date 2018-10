BSO de ‘Ha nacido una estrella’: 12 razones para ponerla en bucle

Llevamos meses hablando de Ha nacido una estrella, el remake de un clásico del que ya hemos visto muchas versiones. Sí, eso podía dar un poco de pereza, así de entrada, pero saber que sería el debut de Bradley Cooper como director y de Lady Gaga como actriz protagonista cambió las tornas.

Los que decidan darle una oportunidad es posible que no terminen decepcionados. Podríamos decir que después de ver la película uno sólo piensa en los Oscar y tras terminar de escuchar la banda sonora, a uno le da por darle a ‘repeat’.

Sin duda, es uno de los estrenos de la temporada. La historia de Jackson Maine, una gran estrella del country pop que no vive su mejor momento, que se cruza con la historia de Ally, una cantante en ciernes, hastiada con la industria de la música, que ansía el éxito. Amor y drama para una historia que va enfocada a tocar la fibra sensible del espectador.

Una relación entre dos amantes de la música que podemos seguir a través de la pantalla o a través de su banda sonora. En eso queremos centrarnos hoy, en la música que acompaña a esta cinta del que todo el mundo habla estos días. Aquí tienes 12 razones para animarte a darle una oportunidad.

#1. Lady Gaga. Los seguidores de Lady Gaga nunca están saciados y aunque solo han pasado dos años de Joanne, su último disco, hay ganas de más. Podríamos extraer unas 10 canciones que, escuchándolas por separado, nos darían la sensación de estar ante un nuevo trabajo de Lady Gaga. Así que, sí, puede aplacar el ansia de escuchar nuevo material suyo.

#2. Bradley Cooper. El actor y director (y también guionista) reconoce que fue su compañera de peli la que se empeñó en que la voz que sonara en la película fuese la suya. A Lady Gaga, eso de que suene playback en las pelis de Hollywood, como que no le convencía. Así que, Cooper se pasó año y medio tomando lecciones vocales y preparándose para superar el reto. Que Lady Gaga quiso que se grabara en directo y eso no es fácil. Está claro que lo ha conseguido y de aquí a grabar un disco propio no hay más que un paso.

#3. Dos caras. Esta banda sonora mantiene una dualidad que nos permite distinguir a la protagonista que canta en directo y logra emocionar con sus interpretaciones desnudas y cargadas de sentimiento, de la protagonista que se convierte en una estrella de pop y divierte con una música más producida y frívola. Ambas son Lady Gaga y ambas representan las dos caras de una misma moneda que no se entenderían separadas. Tendrás que decidir cuál te gusta más.

#4. Variedad. Teniendo en cuenta que la película está basada en la historia de una estrella de country-pop, este es el género que predomina en la banda sonora pero… ¡no el único! Podemos encontrarnos desde canción francesa, a EDM, pasando por baladones a lo Whitney Houston.

#5. Integrada. La banda sonora cuenta con 19 canciones separadas por 15 diálogos de la película lo que permite integrarse en la historia y entender todo como un concepto único con hilo argumental.

#6. Huele a Óscar. Hay un par de temas, por lo menos, que entran en muchas quinielas de nominaciones para los Óscar y, no sería muy descabellado pensar que podría hacerse con la estatuilla. Eso ya es un aliciente para no dejar la oportunidad de escuchar las canciones de las que se hablará en las primeras galas de premios cinematográficas del año.

#7. Grandes figuras. Vale que el country es un género mucho más entendido en Estados Unidos que en nuestro país pero eso no significa que no seamos sensibles a él. No hay que olvidar que Taylor Swift empezó a enamorarnos dentro de este género. Y en esta banda sonora hay nombres muy importantes del country que han estado al servicio de la composición con Lukas Nelson a la cabeza. Es el hijo de Willie Nelson, todo un veterano y es miembro de Promises of the Real, la banda que acompaña a Neil Young, así que sabe lo que es estar entre los grandes.

Él es el principal responsable de los temas que canta Bradley Cooper y ha trabajado codo a codo con Lady Gaga para darle unidad al proyecto. Ella ha recurrido a habituales de su equipo como DJ White Shadow, Nick Monson o Mark Nilan JR.

#8. Shallow. Fue el primer single de la peli, que pudimos escuchar hace unos días. Es una de las claras favoritas para llevarse todos los premios habidos y por haber. Un tema compuesto por Lady Gaga, Mark Ronson, Andrew Wyatt (Miike Snow) y Anthony Rossomondo y que les ha salido redondo.

#9. Voz y piano. Que la voz de Lady Gaga es muy versátil y tiene un gran registro es algo que conocíamos. Pero escucharla a voz y piano no deja de ser sobrecogedor. Always remember us this way es la primera canción que canta su personaje sobre el escenario con este formato y es de los que acaparan un silencio sepulcral.

#10. La vie en rose. Sí, han rescatado este clásico de Edith Piaf que Lady Gaga ha sabido llevarse a su terreno. Es la primera canción que canta su personaje en la película.

#11. Heal me. Es otro de los temas que destaca en la banda sonora. Está compuesto por Julia Michaels y Justin Tranter y nos puede recordar a esa época en la que Lady Gaga se daba a conocer con The Fame.

#12. Is that alright? De nuevo nos encontramos con Lady Gaga con voz y piano. En esta ocasión en los créditos finales, lo que nos dejará pegados a la butaca hasta que termine. Un baladón de esos que apelan a la emoción.