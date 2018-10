Octubre ha llegado y con él todas estas nuevas canciones

Ahora sí que sí, tras meses de calorcito y ritmos caribeños, ha llegado la temporada de rebequita y frenadol. Ya estamos en pleno otoño y cada vez apetece más quedarse en casita tranquilamente en el sofá.

De hecho, es una temporada perfecta para descubrir nuevas canciones. Tras un septiembre lleno de temazos, octubre no se queda atrás. ¡Ni mucho menos! Son muchos los artistas que sacan la artillería pesada este mes. Quién sabe, quizá alguna de estas canciones termine sonando en tu fiesta de Halloween.

Viernes 5 de octubre

Alessia Cara – Trust My Lonely. La ganadora al Grammy a la mejor artista novel 2018 lanza nuevo tema. La estadounidense sigue la misma estela que en Growing Pains –el primer single de su próximo disco- y nos cuenta algunas de sus inseguridades por hacerse mayor. De hecho, en el videoclip aparece luciendo un traje excesivamente grande. ¿Y qué significa esto? “Simboliza de forma artística la idea de hacerse mayor. A veces piensas que te estás ahogando y que no estás preparada para lo que la vida te pone en el camino y esto es mi manera de reflejarlo de manera artística”. Y nosotros nos alegramos, Alessia.

Maikel Delacalle – Replay. Maikel Delacalle vuelve con un tema de lo más pegadizo: Replay. Con una melodía pegadiza y un estribillo que no se nos quita de la cabeza, el canario apuesta por una base de sintetizadores que funciona a la perfección.

Nicky Jam y Steve Aoki – Jaleo. Cuando el rey de la música electrónica se une al rey del reguetón solo puede pasar una cosa: que creen un tema lleno de ritmo como Jaleo. Los artistas han fusionado sus estilos. ¿El resultado? Un reguetón latino con un sonido potente. ¡Nada mal!

Troye Sivan y Charlie XCX – 1999. Dos de los artistas pop de moda, Sivan y Charlie, se han unido para traernos 1999, una canción que homenajea a aquellas canciones pop que sonaban hace 20 años. Es verdad que encontramos la referencia a aquel año sobre todo al sonido de la base. Además, nos declaramos fans del estilismo que llevan los cantantes al más puro estilo Matrix,

Manuel Turizo y Noriel – Una Vez Más. Manuel Turizo no para de crecer como artista y muchos de sus temas se convierten en éxito. Ahora, se ha juntado junto a Noriel –un famoso rapero puertorriqueño- para aventurarse en su primer trap.

Morph – Twenty One Pilots. El dúo de Ohio vuelve con un tema nuevo, Morph. Se trata del quinto single que lanzan de su próximo álbum Trench. Tras Nico and the Niners, Jumpsuit, Leviate y My Blood, ahora toca el momento de Morph.

Halsey – Without Me. Halsey lanza una nueva balada sobre la importancia de quererse a uno mismo. “Cuestionar tu propio propósito y esfuerzo en una relación puede ser confuso y agotador. Pero es importante reflexionar sobre uno mismo y saber apreciar nuestro valor”, ha indicado en el medio NME hablando sobre su nuevo tema. En los créditos encontramos nombres como Justin Timberlake y Timbeland. ¡Nada mal!