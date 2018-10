Antonio Orozco pide a sus fans que le guarden el secreto

Hace una semana Antonio Orozco comenzaba la segunda temporada de su espectáculo Único, y lo he llamado espectáculo porque no es solamente un concierto, va más allá de, él y su banda cantando canciones. Es un tiempo de música, teatro y sorpresas y, por eso, no ha cesado de pedir a su público que le guarde el secreto y no desvele nada de lo que ocurre sobre el escenario.

“Estás a punto de formar parte de Único. Ayúdanos a mantener el secreto. No grabes. No hagas fotografías. Ayúdanos a mantener el secreto de lo que vas a vivir”. Esto es lo que suena en megafonía en los teatros en los que actúa antes de salir a escena.

Y que conste que el cartel de ‘sold out’ se ha convertido en un habitual de esta gira que le mantiene especialmente ilusionado. Cuando hizo la primera temporada tuve la ocasión de hablar con él y me explicaba que este proyecto era algo diferente, algo que le apetecía mucho hacer.

Y tanto le gustó que ahora repite. Ya le pedí por aquel entonces que me explicara de qué iba la historia pero me dijo lo mismo que ahora escribe en sus redes sociales, “esto no te lo pueden explicar, tienes que verlo con tus propios ojos”. "Cine.Música y variedades", podemos leer en el cartel de la gira.

Verlo y vivirlo, porque Antonio quiere que todos los que formen parte de esta experiencia lo vivan y por eso les invita a olvidarse del móvil y las redes sociales. Sí, algo complicado en los tiempos que vivimos. Pero hubo un tiempo en el que íbamos al teatro y disfrutábamos sin preocuparnos de nada más. Lo grabábamos en nuestra memoria y era algo de los que sólo habíamos ido al directo, de nadie más.

Pero dejemos este momento de ‘abuela cebolleta’ para respetar sus deseos de no contar nada pero explicando que muchas de sus canciones más emblemáticas suenan en este espectáculo que ofrece mucho más. Y no solo suyas, ahí va una pista.

“Venís a ciegas… y yo prometo dejaros con los ojos fuera de las órbitas”, escribía en IG. El mismo lugar en el que no hace mucho le veíamos junto a Dani Rovira maquinando algo, ¿tendrá que ver con Único? Si quieres intentar imaginar él va dando pinceladas: "Porque hay muchas cosas que escribo, que pienso, que siento...que no son poesía pero podrían serlo".

Insisto, no podemos desvelar nada. Pero si quieres vivir una experiencia diferente al habitual concierto de un artista, esta es tu oportunidad.