Rosalía: “En mi profesión es más importante saber decir ‘no’ que a decir ‘sí”

A estas alturas, pocas personas quedan en España que no conozcan el nombre de Rosalía. La artista de 25 años se ha convertido en una de las cantantes más solicitadas del momento gracias a su éxito Malamente (tra, tra). ¡Y no nos extraña!

Rosalía, que se encuentra en pleno shooting en Londres para una publicación británica, se ha conectado con nosotros durante los quince minutos que tenía de descanso a través de Instagram Live.

Al otro lado de la cámara, nuestra querida Cristina Boscá ha ido conversando con ella. Además, ha ido haciendo algunas de las preguntas que los espectadores que se han conectado al directo le han hecho.

Por supuesto, la presentadora de Anda Ya le ha preguntado sobre si es consciente de que es “la artista del momento”. La catalana, que no sabía muy bien que decir, ha respondido que solo forma parte de una nueva oleada de artistas que están surgiendo: “Creo que en España estamos en un momento muy fuerte de artistas que estamos haciendo cosas muy interesantes”.

Aun así, es verdad que en este momento, todo el mundo siente plena admiración por la intérprete de Malamente. “Yo noto ese apoyo y ese cariño. Es algo que realmente te llena”, ha asegurado ante la cámara del directo.

Además, la cantante ha respondido a todos aquellos que han dicho que lo suyo es solo marketing: “Compongo desde hace mucho tiempo. De hecho yo no he firmado con ninguna compañía hasta ahora. Antes solo me distribuían. Ahora estoy con Sony porque lo veo necesario para seguir creciendo con mis proyectos”.

La popularidad de la intérprete ha crecido como la espuma en el último año. Sus nominaciones en los Latin Grammy o su actuación homenaje de Alejandro Sanz solo fue el principio de un año lleno éxitos. De hecho, ahora son muchos los artistas que quieren colaborar con ella. “Yo creo que en mi profesión es más importante saber decir ‘no’ que a decir ‘sí”. A mí me cuesta”, le ha dicho Rosalía a Boscá. Además, aunque ha asegurado que le encantaría colaborar con muchos artistas, su nuevo proyecto El Mal Querer “es muy ambicioso” y no puede distraerse mucho.

Eso sí, estamos seguros de que su Kendrick Lamar la invita a hacer una canción lo deja todo. ¿La razón? Ha afirmado que se trata de la colaboración de sus sueños.

Hablando de colaboraciones, los usuarios que se han conectado al directo, han querido preguntarle sobre si colaboraría con Amaia Romero: “Claro que sí. Me encanta Amaia. Es muy amiga”.

También ha hablado sobre su experiencia rodando con Almodóvar (Rosalía aparecerá en la nueva película del director manchego, Dolor y Gloria): “He hecho una primera escena. La primera en mi vida con Almodóvar. Es muy fuerte. Estaba al lado de Penélope y es muy impactante tenerla cerca”.

Por desgracia para nosotros y para los espectadores, Rosalía ha tenido que volver al shooting en el que se encontraba. No antes sin decirle a Cristina que tiene muchas ganas de pasarse por nuestros estudios. Así que, quién sabe, quizá tengamos noticias de Rosalía pronto en LOS40. Tra, tra.