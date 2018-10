Wismichu: “Mi movida con Cepeda es como de Black Mirror”

Un buen día a Cepeda se le ocurrió colgar un tuit criticando la clavada que le habían dado por un sándwich vegano. Wismichu no lo dejó pasar por alto y contestó que no sabía que el atún y el salmón que llevaban el sándwich eran vegetales. A partir de ahí las redes ardieron, no sabemos si porque fue Wismichu o porque los fans del cantante son demasiado apasionados.

Una movida como de Black Mirror, aseguraba Wismichu en YU. “Creo que hay varias formas de criticar ese tuit que son bastante más bestias de lo que hice yo. Te puedes meter con él por utilizar la palabra ‘glover’ en plan ‘esto no es éticamente correcto porque explota’. Te puedes meter con el tema de ‘tío, si esto es para hacer comedia, menuda mierda de chiste’. Luego él se excusó diciendo que había sido un chiste. Y luego está el chiste fácil que es lo que hice yo de ‘no sabía que el salmón y el atún eran vegetales’. Y ya está”, explicaba.

Así va España, intentas comer sano un día en plan vegano mainstream glover guay hipster y aún me duele el puñal. pic.twitter.com/UsS1qK4x2j — Luis Cepeda (@cepedaoficial) 30 de septiembre de 2018

Pero la cosa se fue de madre. “Una parte en plan ‘ahí, ahí, sangre’ y otra en plan ‘¿cómo osas ofender así a Cepeda. Ahora hay fans suyos diciéndole que se suicide?’. What? What? What?”, añadió. “Me llegó un tuit que tengo capturado en plan, ahora mismo Cepeda está en una especie de hospital de niños cantando y no estás diciendo nada, ¿verdad?’. Y es como, no sabía… no sé”, relató.

Presentando película

Pero, en realidad, Wismichu no fue a YU a hablar de Cepeda sino a presentar su película: Bocadillo. Él ha escrito el guion y lo ha grabado y ha sido seleccionada en Sitges donde se han agotado las entradas para verla.

“El bocadillo es el desencadenante para que empiecen a pasar cosas muy locas. Vamos a presentar la historia de varios creadores de contenido online, cómo llevas sus vidas, cuál es el contraste de realidad y ficción, qué hay delante de cámara y qué hay detrás, esos tintes de drama y comedia siendo puestos constantemente en contraste para hacer una crítica y a la vez humor”, explicaba sobre su peli.

Las 800.000 reproducciones que había tenido en un principio el tráiler le parecían pocos a Wismichu que ha confesado estar rayado. Lo que está claro es que no se libra de la polémica, como todo lo que hace.

“Hay peña que se ha cabreado por el comentario de ‘qué asco cuando miro los jamones’. Se han ofendido en plan ‘oye, pero a mí me gusta el jamón’”, destacaba. Pero está claro y es que a él lo de provocar “siempre me ha molado”, admitía.

Y ahí no quedó la cosa porque se lanzó a contar su historia con una mujer que aparece repetidamente en su vida y demostró que para contar historias es un crack y para conseguir que nos echemos unas risas, también. No tienes más que ver el final del vídeo para comprobarlo por ti mismo.