SuperPOP Festival, la fiesta definitiva para nostálgicos de los 80 y 90

¿Te imaginas poder revivir una noche como aquella del 95? ¿O bailar en una discoteca todos los éxitos del 87? ¡Pues ahora es posible! El próximo 10 de noviembre tendrá lugar el SuperPOP Festival. Sobre su escenario se subirán una decena de artistas que nos hicieron bailar a varias generaciones durante las décadas de los 80 y 90.

El festival, que fue presentado el pasado jueves 4 de octubre, tendrá lugar a partir de las 22:00 horas en La Nueva Cubierta de Leganés (Madrid).

¿Y quiénes estarán encima del escenario? Nada más y nada menos que Rebeca, Viceversa, Snap, Kate Ryan, OBK, Nacho Campillo de Tam Tam Go, Amistades Peligrosas, DJ Neil, Abel The Kid y Montxo. Además, para pinchar los mejores temas de aquella época estarán los DJ’s residentes de la fiesta en Ibiza Children of the 80’s: La Movida Ibiza DJ’s.

Este es el cartel del SuperPOP Festival que tendrá lugar el 10 de noviembre / SuperPOP Festival

Como maestros de ceremonias estarán nuestro querido Tony Aguilar y Paco Pil, icono absoluto de la música Dance en los 90 en España.

SuperPOP Festival ofrecerá a los asistentes un gran espectáculo conceptual y cronológico que los llevará por un recorrido desde el pop y la música disco hasta algunos de los grandes temas españoles que sonaron en los 90. Vamos, toda una experiencia remember que hará las delicias de los más nostálgicos.

tickets 10 Nov Madrid La Nueva Cubierta de Leganés

Si queréis disfrutar de la experiencia, ya sabéis: ¡pillad vuestra entrada y viajar a los 80 y 90!