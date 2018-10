Becky G: “En la industria musical latina hay mucho machismo”

“Si tú me llamas, nos vamos pa’ tu casa, nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama”, canta Becky G en su último hit junto a Natti Natasha. En menos de un año, la artista estadounidense se ha convertido en una de las reinas del reguetón. Y no lo decimos nosotros, sino las cifras.

El verano pasado, su single Mayores se convirtió en todo un fenómeno y su videoclip en uno de los más vistos de Youtube: 1.300 millones de reproducciones. ¡Nada mal! Pero es que Sin Pijama lleva el mismo camino. En menos de cinco meses suma 930 millones de reproducciones.

A pesar de ello, y de que las letras de sus canciones no son diferentes de las que un hombre canta en reguetón, la artista siempre ha tenido que dar explicaciones. ¡Si hasta tuvo que grabar una versión light de Mayores para quitar una frase!

Este fin de semana, Becky G ha sido una de las cabezas de cartel del Coca Cola Music Experience. Antes de actuar en el WiZink Center de Madrid, la artista se ha pasado por los estudios de LOS40 para hacer un Facebook Live con todos sus seguidores.

Vestida con un conjunto verde fosforito, la joven se ha sentado junto a nuestro compañero Félix Castillo para contestar a todas las preguntas que le han hecho sus fans. Con una naturalidad y cercanía absoluta, Becky nos ha dejado sin palabras respondiendo a algunas de las preguntas.

De hecho, el Facebook Live ha empezado fuerte, hablando sobre cómo está viviendo todo el éxito: “Hay muchas cosas que todavía no he procesado. La niña que tenía 9 años vería que la de 21 está viviendo su sueño. Es una locura”.

“Ahora mismo me he encontrado como artista cantando en español. Antes me sentía más como un camaleón”, ha declarado Becky G en la entrevista.

Pero no todas las facetas del éxito son buenas. Uno de los usuarios le ha preguntado cómo ha afectado la fama en su vida, tanto positiva como negativamente: “Positivamente, pienso que estoy haciendo lo que amo más. Además, estoy conociéndome a mí misma como artista. Eso me da mucha libertad como mujer en la industria.

En lo negativo, Becky ha mencionado su batalla con la ansiedad: “Es mi parte humana. En este trabajo tenemos mucha presión”. Además, teniendo en cuenta que no para de viajar, la artista tiene otro problema: su miedo a volar. “Es algo que no puedo explicar, pienso ‘si algo me pasa, ¿quién va a cuidar a mis papás y a mis hermanos’?”

Ahora mismo, Becky no para de viajar y conocer mundo. A pesar de haber estado en cientos de sitios, la artista reconoce que Madrid “es no de sus lugares favoritos para visitar y trabajar”. ¿La razón? Que “son todos muy tranquilos”.

Fue justo en la capital española donde la artista de Sin Pijama coincidió con uno de los artistas urbanos del momento, C.Tangana: “Descubrí su música cuando estaba aquí en España y la última vez que estuve en Madrid coincidimos. En el estudio. Yo escuché una de sus ideas y me acerqué para decirle que necesitaba ser parte de esa canción. Me fascinaba y él tiene muchísimo Flow”.

Por supuesto, la pregunta sobre cuándo va a salir la colaboración ha salido al aire: “Muy pronto. Muuuuuy pronto”. Lo único que le ha podido sacar Félix Castillo es que rapeará.

Tampoco ha faltado la pregunta de si habrá colaboración pronto con Maluma y con Karol G. Con el primero todavía no tiene nada preparado, con la segunda podría ser pronto: “Siento que es importante, como mujer en la industria, colaborar con otras chicas que son súper poderosas y trabajadoras. Tengo unas ideas con Karol, pero no tenemos nada pensado”.

En cuanto a un nuevo remix de Sin Pijama, aunque Becky G quiere hacer muchas más cosas con Natti Natasha (la llama su Soul Sister), siente que el hit “ya está viviendo su mejor vida y ya ha llegado al top”. De este modo, no cree que vaya a haber una nueva versión de la canción.

La artista también ha dejado un mensaje muy claro: “La música tiene que ser divertida, una vía de escape”. Además, ha querido dejar claro que ella canta lo que le quiere: “No necesito pedir perdón, no estoy curando enfermedades. Estoy creando música que me encanta”.

Y es que, desde que empezó en la industria musical ha recibido muchas críticas por algunas de sus letras. “En la industria latina, especialmente en la urbana, siento que hay mucho machismo".

No hay duda de que, a pesar de su edad, Becky G tiene los pies en la tierra. La artista sabe lo que quiere en su vida y nadie en la industria le va a parar los pies. Es lo que tiene cuando te conviertes en una de las reinas de la música latina. Bravo Becky.