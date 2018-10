Cepeda y Aitana anuncian su ruptura: “Tomamos caminos separados”

Lo que era un secreto a voces ha sido confirmado: Luis Cepeda y Aitana Ocaña han roto. Él ha sido el encargado de anunciarlo en público y lo ha hecho desde sus redes sociales.

Con una carta a sus más de 200.000 seguidores, el cantante que acaba de estrenar el videoclip "Por ti estaré" ha decidido dar este paso para "que luego venga la calma".

Así lo transmitía asegurando que "necesitaba contar nuestra situación actual" y tras ello lanzaba una noticia que a muchos seguidores de OT 2017 - que vieron evolucionar la historia de amor desde sus inicios- les apenará: "Aitana y yo hemos decidido tomar caminos separados".

Aitana: "Se sufre aunque no se exponga"



Aitana, horas después retuiteaba el mensaje del que había sido su compañero sentimental y daba las gracias por el "apoyo y comprensión".

Añadía unas palabras en las que transmitía su deseo de no hablar más del tema: "No voy a decir nada más al respecto porque se sufre aunque no se exponga ese sentimiento" y pedía que pararan los "insultos y faltas de respeto".



Todo está dicho ya. No voy a decir nada más al respecto porque se sufre aunque no se exponga ese sentimiento. Por todo, os ruego que paréis con insultos y faltas de respeto. Espero que lo entendáis, pero no voy a pronunciarme más. A los demás... gracias 💛 — Aitana (@Aitanax) 7 de octubre de 2018

Y así, ambos zanjaban la que había sido una de las historias de amor más seguidas por los espectadores.



Rumores de ruptura desde hace tiempo

Cierto es que hacía tiempo que no se les veía juntos, así como pocos eran los comentarios que se dedicaban en redes, cuando antes siempre estaban el uno pendiente del otro.

Por ello, ya había corrido el rumor de una posible ruptura, y ahora se confirma en palabras del artista: "Espero comprensión, y espero que muchos se den cuenta de que hay que respetar la vida y decisiones ajenas".

La noticia se ha viralizado rápidamente convirtiendo en trending topic a "Aitana y Cepeda", aunque ella aún no se ha pronunciado al respecto.

Desde aquí les deseamos suerte a ambos en esta nueva etapa.