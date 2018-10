‘After, the movie’: Hay un grupo que no podría faltar en su BSO

La vida de Anna Todd cambió cuando su fan fiction inspirada en Harry Styles empezó a ganar adeptos en wattpad hasta el punto de colapsar la plataforma y acabar con un contrato editorial. Su historia acabó convertida en una saga juvenil que catapultaron a Todd a la cima de la literatura adolescente.

Muchos tenían ganas de ver convertida la historia de Tessa y Hardin en una saga cinematográfica al más puro estilo Crespúsculo o 50 sombras de Grey (que también comenzaron como una fan fiction).

La idea ha dado muchas vueltas pero parece que ya es una realidad. Han terminado el rodaje, la peli está en proceso de edición y se estrenará en Estados Unidos el próximo 12 de abril.

Harry Styles, pese a sus coqueteos con el cine, no tendrá nada que ver con la peli. Los protas serán Hero Fiennes Tiffin y Josephine Langford. Él es sobrino de Ralph y Joseph Fiennes, viejos conocidos de la industria. Ella, es la hermana de Katherine Langford, la prota de Por 13 razones.

Aprovechando el paso de su autora por Madrid para presentar la primera entrega de su nueva saga, pude charlar con ella para conocer más detalles de la peli.

Hubo gente que criticó la relación tóxica de tus protagonistas de After, ¿lo has tenido en cuenta para esta nueva saga?

Intento no pensar en ello porque si tuviera este tipo de críticas en consideración, la historia sería completamente distinta y limitaría lo que estoy contando. Han pasado 4 o 5 años desde la otra saga y yo pienso de manera distinta. Pero quiero apuntar que es muy distinto hablar de una relación tóxica que promoverla, son factores distintos.

Hablando de After, ¿qué ha sido lo mejor de la experiencia de grabar la peli?

Ver como la historia cobraba vida y la dinámica entre los dos personajes principales. Yo creo que es mucho mejor de lo que yo me hubiera imaginado jamás. Aprendí muchísimo sobre cómo producir una película y cómo llevarla a cabo. Ha sido una experiencia muy interesante.

¿Qué destacarías del casting final?

Fue bastante más estresante de lo que yo me podía haber imaginado porque había muchísimos actores y actrices que se presentaron a las audiciones y eso lo hizo más difícil. Una vez que vi a Hero y a Jo se hizo más fácil porque antes de haberlos escogido pensé ‘Dios mío, hay muchísimos actores, son todos muy buenos, pero ninguno responde realmente al perfil de los protagonistas’. Una vez que los escogí a ellos todo fluyó mucho mejor y creo que tenemos el reparto perfecto.

¿Qué preguntas te han hecho los actores para preparar mejor sus personajes?

Me hacían muchísimas preguntas sobre el futuro de los personajes porque supuestamente se les había pedido que leyeran solo el primer libro para que prepararan la película. Josephine hizo caso omiso y se leyó todos los libros. Pero Hero me hizo muchas preguntas sobre la relación con su padre, sobre su relación con la bebida porque el personaje de Hardin no bebe, pero cuando bebe se emborracha y es prácticamente un alcohólico joven, así que me hizo muchas preguntas sobre su futuro. Langdon, Swem, me preguntaba constantemente, ‘¿pero con quién voy a terminar?’. Eran preguntas sobre su futuro porque supuestamente sólo podían leer el primer libro.

Has estado muy involucrada, ¿también en la banda sonora?

He estado muy involucrada en todo el proceso, desde la creación del guion hasta la elección del reparto y he estado en el set de rodaje todos los días. Ahora, justo, estamos con el inicio del tema de la banda sonora, estamos a punto de firmar con una compañía discográfica, no puede revelar todavía cual pero es una discográfica que ha estado a cargo de bandas sonoras de películas de mucho éxito y la banda sonora va a ser toda original, así que, estoy muy contenta.

¿Algún grupo ya decidido?

No tenemos nada oficial, de momento, hasta dentro de dos semanas pero sí te puedo decir que vamos a intentar tener una canción de The Fray porque es un grupo bastante importante en el libro.