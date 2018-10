Hay algo que es capaz que conseguir el Coca Cola Music Experience y es hacerte viajar alrededor del mundo sin moverte de tu sitio. Y, ¿cómo lo consiguen? Trayéndote a algunos de los grandes y nuevos talentos de distintos países, siempre sin ignorar a la música nacional.

El WiZink Center de Madrid vivió una fiesta única y repleta de música el pasado sábado 6 de octubre. Tony Aguilar actuó como maestro de ceremonias en esta tarde tan esperada para los fans, que se convirtieron en los verdaderos protagonistas de esta octava edición.

Nuestro locutor se encargó de animar al público que iba haciéndose con su asiento, listos para largas horas de música. Georgina, Josh Grah y Pol Granch fueron los primeros y nuevos talentos que se encargaron de inaugurar el escenario del WiZink Center, para posteriormente dar paso a Adexe y Nau y sus grandes éxitos. Entre ellos, sonó Solo Amigos, un tema que ya reúne más de 190 millones de reproducciones en Youtube.

Y no solo eso, sino que Tony se encargó de anunciarles la noticia de que se han convertido en los artistas españoles con más reproducciones en streaming. ¡Wow!

La emoción se palpaba en el ambiente y el WiZink estaba dispuesto a seguir dándolo todo con los artistas a los que Aguilar iba dando paso. Llegó el turno de Piso 21 y los colombianos no dudaron en ofrecer un espectáculo único. Jugando con la gran pantalla del escenario, crearon un vínculo especial con el público, que lo dio todo desde el primer momento.

Me Llamas con Maluma, Te Amo con Paulo Londra y Déjala Que Vuelva con Manuel Turizo fueron algunas de las canciones con las que deleitaron a los 15.000 asistentes. Pero no iban a dejarlo ahí. En señal de agradecimiento al público español, se hicieron con dos banderas españolas de un tamaño considerable para hondearlas sobre el escenario.

El CCME clausura la época festivalera con sorpresas, invitados de honor y mucha música

Los colombianos dejaron el listón muy alto para lo que llegara después. Así que para calmar la adrenalina del público, Tony invitó al escenario a varios jóvenes influencers del panorama español. Celopán, Laia Oli y Jonan fueron algunos de ellos.

La fiesta debía continuar y Raoul iba a encargarse de ello. El antiguo Palacio de los Deportes volvió a dejarse eclipsar por el protagonista del momento. Pero sin duda alguna, el momento estrella de su actuación llegó cuando mostró en pantalla algunos de los momentos vividos en la Academia que le vió crecer. Escondida detrás del escenario, Aitana se emocionaba orgullosa por su excompañero.

La joven artista se preparó ya que minutos después la argentina Tini dio comienzo a su espectáculo y, como nosotros adelantamos, Aitana la acompañaría para interpretar Lo Malo. Y así fue, después de cantar algunos de sus mayores hits, la protagonista de Violetta dio paso a la intérprete de Teléfono y la adrenalina del público se disparó. Ambas se fundieron en un abrazo y la argentina continuó con su show.

Tini junto a Aitana en el backstage del CCME: Fan Edition / @tinistoessel instagram

Música, música y más música. Eso es lo que pasaba por los altavoces del WiZink Center de Madrid, y Sharlene fue la siguiente en hacerlo. La artista dio paso a una de las cantantes más esperadas de la noche. El público rugió cuando escuchó a Tony Aguilar mencionar su nombre. Becky G dio paso a un espectáculo repleto de invitados y grandes éxitos. Y de nuevo Paulo Londra sonó en el recinto sin estar presente. Lo hizo con el tema que comparte con Becky, Cuando Te Besé.

Se acabó eso de hacer sonar a artistas que no estaban presentes. La latina dio la primera sorpresa de la noche. Los hermanos Mau y Ricky salieron al escenario para acompañarla en el tema Mi Mala, así como también lo hizo Ana Mena con el hit Ya Es Hora. ¡Sus fans enloquecieron!

El momento clave de la noche

Lo cierto es que el público contó con un escaso periodo de tiempo para recuperarse del show ofrecido por Becky G, ya que la siguiente sería Lola Índigo y eran más que conscientes de que no iban a pasar desapercibidas.

Y así fue. Tras incendiar las redes sociales con su actuación en la segunda gala de OT 2018, Mimi y sus chicas llamaron a varios amigos que los acompañarían sobre el escenario. Y lo hicieron vistiendo un look único, imitando el patrón de las faldas escocesas y con un gran "LOLA ÍNDIGO" luciendo en algunas piezas.

Las chicas apareciendo de debajo del escenario, Beyoncé y Rihanna sonaron con la voz de la ex triunfita, ocasionando un aumento considerable de los decibelios del recinto.

Decenas de bailarines ocuparon el escenario junto a Lola Índigo, y lo hiceron disfrazados de soldaditos de plomo que se movían al ritmo de la música que se emitía.

Pero el momento clave llegó cuando sonaron los primeros acordes de Ya No Quiero Na'. Ahora sí, el WiZink retumbó. Las protagonistas no defraudaron y Mimi se despidió de su público enloquecida. "Muchas gracias, Madrid".

Los fans querían más y más, y Why Don't We se encargó de ello. Los americanos ofrecieron algunos de los temas publicados en su último álbum 8 Letters. Los jóvenes seguidores de la boyband no podían creerlo. Estaban allí, sobre el escenario. ¡Al fin! Tras frotarse los ojos varias veces, cantaron al unísono de los cinco cantantes de Talk.

Como hemos mencionado en líneas anteriores, el CCME tiene la capacidad de reunir algunos de los grandes talentos de los distintos países, y América Latina no iba a ser menos. Los fans de CNCO no han tenido la suerte de poder contar con sus artistas favorito en esta nueva edición del festival. Pero lo que sí han conseguido es disfrutar de la actuación de Yashua, el hermano de Richard Camacho y compositor de Reggaetón Lento, que sorprendía con temas como Silencio.

Pero España no iba a ser menos y el siguiente artista en pisar el escenario demostró representar nuestro país musicalmente con orgullo allá donde va. Llegó el turno de Abraham Mateo.

Dejó de ser el niño del Señorita para convertirse en el adolescente del A Cámara Lenta. Dicen que no hay que olvidarse de donde uno viene. El gaditano ofreció un remix del mítico tema Señorita de la mano de Tony Aguilar y la nostalgia se apoderó de la pista y las gradas.

Pero después el artista demostró en lo que se había convertido, interpretando algunos de sus nuevos temas, el de Nicky Jam y J Balvin, X, y la canción de Mi Rumbera de sus "hermanitos" Lérica, a los cuales invitó sobre el escenario. Su hermano mayor Tony Mateo y sus compañeros Juan Carlos Arauzo y Rubén Noel acompañaron al joven artista.

El final de la noche se acercaba poco a poco. Para seguir apostando por el talento español, Tony presentó a dos gemelos que llevan triunfando desde que aparecieron por primera vez en el programa andaluz Menuda Noche (del que casualmente también salió Abraham Mateo). Gemeliers enloquecieron al público son su nuevo estilo y las canciones con las que presentan esta nueva era.

Aprovechando que Sharlene era una de las invitadas, la llamaron para acompañarles en Lento, el tema que interpretan junto a Joey Montana.

Una vez que terminó su espectáculo, Tony Aguilar salió para invitarlos al CCME 2019, que también contará con grandes voces, o al menos es lo que aseguró. Gemeliers no lo dudaron y respondieron contundentes con un "Sí".

El DJ aprovechó su aparición para presentar al siguiente artista. Checo, representante de Eurovisión y muy bailarín. Mikolas Josef apareció ante los 15.000 asistentes para deleitarnos con su nuevo single Me Gusta y la mítica actuación de Lie To Me. ¡Inolvidable!

Lo que Mikolas quizás no sabía es que se convertiría en el telonero de Rita Ora, la artista más esperada de la noche, la cabeza de cartel que muchos ansiaban. El WiZink estalló y los decibelios se dispararon. Luciendo un vestido negro con flecos, la británica ofreció temas como Anywhere, que pusieron el broche final de esta gran noche.

Horas de música internacional y nacional de la mano de algunos de los mayores talentos de la industria es lo que nos trae CCME cada año. Estos son los que han protagonizado la octava edición pero, ¿quiénes nos deleitarán con sus voces el año que viene?

Aún es demasiado pronto para saberlo, pero ve calentando motores porque si repasamos su historial podemos asegurar que no nos dejarán indiferentes.

Y tú, ¿cómo has acabado el verano y la época de festivales?