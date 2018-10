Tom Walker: 6 canciones además de ‘Leave a Light On’ para redescubrir al músico escocés

Sensibilidad, dulzura, estremecimiento. Tom Walker es de esos compositores que echan el resto en cada canción. De esos capaces de crear atmósferas únicas e irrepetibles en cada pieza que tocan.

El cantante y compositor escocés de 26 años que está triunfando con Leave a Light On, (en el sexto puesto de la Lista de LOS40) una canción de medio tiempo, al piano, que azota en el estribillo con esa voz desgarradora y unos arreglos preciosos. Como si de un faro se tratara, Tom Walker también conecta con el público en la letra con versos como este: "Porque todos hemos cometido errores, si te has perdido, dejaré la luz encendida".

Pero hemos querido indagar en el trabajo discográfico de este artista para redescubrirlo a través de otras canciones también memorables:

SUN GOES DOWN. Fue su carta de presentación. Su primer single, lanzado en 2016 junto al rapero británico Kojey Radical. fue todo un ejercicio de moderno R&B made in Britain.

PLAY DEAD. Meses después llegaría este poderoso himno de indie pop rock, a cuya poderosísima letra (¿Podemos ir tú y yo a algún lugar? / ¿A algún lugar donde podamos estar solos? / Tumbados como John y Yoko / y fingir nuestras muertes y salir) acompaña una melodía explosiva.

BLESSINGS. La canción que da nombre a su debut discográfico; un EP con cinco temas, ésta y otras como Karma, Rapture, Play Dead y Just You and I. Blessings es una soberbia canción de pop en la que el artista parece tener una poderosa voz negra.

HEARTLAND, coescrita y producida por Naughty Boy, el productor británico detrás de éxitos de Beyoncé o Zayn Malik, da forma a este otro tema que recomendamos de Tom Walker. Además, cuenta con un vídeo de lo más cinematográfico.

MY WAY Y ANGELS. Son sus más recientes lanzamientos y, de verdad, que merecen tu atención.

Walker ha abierto shows de artistas como George Ezra, Gallant y Jake Bugg y en Estados Unidos de The Script.

Tom Walker estará en Madrid en LOS40 Music Awards el próximo 2 de noviembre de 2018 para actuar sobre el escenario del Wizink Center de la capital. Además, tiene programados dos conciertos más en España los próximos 11 de diciembre en la sala Bikini de Barcelona y el 12 del mismo mes en Caracol (Madrid).