10 canciones que no sabías que ha escrito Bruno Mars

Bruno Mars está de enhorabuena, y no solo porque esté nominado a la Categoría Internacional de LOS40 Music Awards, sino porque es su 33º cumpleaños. Y quizás es un buen día para hablar de las canciones que no sabías que habían sido escritas por él.

Todos conocemos el perfil artístico de Bruno Mars. Sabemos que su voz es única y que su habilidad para mover el esqueleto es inconfundible. Pero, ¿conocemos realmente todo acerca de su faceta como cantante?

Desde que comenzó a mostrar su rostro en público en 1990 cuando fue presentado como "El pequeño Elvis" en el New York Times, Bruno ha demostrado ser toda una estrella. Artistas de la talla de Adele, Sean Kingston, CeeLoo Green y Snoop Dogg han tenido el placer de interpretar canciones que han sido escritas por nuestro protagonista.

Sí, también muchos de sus hits han pasado por su mente antes de ser presentados públicamente. Este es el caso de Grenade, Treasure o Just The Way You Are. ¿Quién no lo ha dado todo con estos temas?

Aunque muchas de las canciones de Mars se caractericen por transmitir buenrollismo, energía positiva y despreocupada, también cuenta con un repertorio de temas compuestos por él mismo con un significado más profundo y oscuro. Un claro ejemplo de ello es All I Ask de Adele.

Alegría, tristeza, amor, desamor, preocupación y despreocupación. Bruno Mars vuelve a demostrar que es uno de los artistas más emblemáticos de la industria musical. Del mismo modo que él centró su atención en leyendas como Michael Jackson y Elvis Presley, las nuevas generaciones lo tomarán como uno de los referentes principales de la música pop, funk, R&B y hip-hop.

Bruno ha escrito canciones para artistas de K-Pop, entre otros.

Coge el confetti porque hoy nuestro protagonista cumple años, y lo hace con diez premios Grammy y posicionándose como el primer artista masculino en enviar dos de sus canciones al Top 10 de Hot 100 de Billboard. Estos y una amplia lista de logros hacen que los propios artistas se mueran por contar con su ayuda para el lanzamiento de sus próximos éxitos. El "pequeño Elvis" ya no es tan pequeño. ¡Felicidades, Bruno!