Tini: “Hace cinco años era impensable que una mujer cantara reggaetón”

Musicalmente hablando, Tini ha sido una de las grandes protagonistas de este 2018. La cantante argentina lleva calentando el lanzamiento de su segundo álbum desde hace meses, aliándose con figuras clave de la industria y otros artistas emergentes que están pegando fuerte.

En LOS40 hemos hablado con Martina Stoessel sobre las colaboraciones que ha sacado recientemente, los secretos que guarda su nuevo trabajo discográfico y el balance que hace de su carrera tras el fenómeno Violetta.

Para tu último single, 'Quiero volver', has vuelto a contar con Sebastián Yatra. ¿Cómo surgió esta segunda colaboración?

Sebastián y yo nos conocemos desde que teníamos 9 años. Grabé con él Ya no hay nadie que nos pare, una canción del primer disco, y desde ese momento nos hicimos amigos íntimos. El tiempo siguió pasando y nuestra relación siguió creciendo.

Videoclip de 'Quiero volver', de Tini con Sebastián Yatra

Una canción que habla de relaciones a distancia. ¿Te has inspirado en tu historia de amor?

Por eso es una canción tan personal para mí, porque cuento la historia de mi vida. Nunca he querido separarme de mis afectos o de mis lugares favoritos, como mi casa o mi propia cama. Esta canción también habla de mi relación a distancia con Pepe [Barroso] después de tantos años. Siempre sabemos que nos vamos a ver, pero que nos tenemos que separar en algún momento porque vivimos en diferentes países.

¿Qué nos vamos a encontrar en el nuevo álbum?

Es completamente diferente a lo que alguna vez pensé que iba a hacer. También es muy diferente a mi primer disco. El primero era puramente pop y electrónico. Este toca todas las puntas: el reggaetón, lo latino, ese sonido que te hace bailar, pero también mezclado con ese pop moderno, melodías muy dulces y otras más power, incluso hago rap. Este disco tiene de todo un poco y estoy feliz de haber tocado todos esos palos porque me hace crecer como artista. Lo interesante es ir probando, sentirte identificada con cada uno de esos géneros y poner tu esencia en cada cosa que hagas.

Fue un honor hacer el remix de 'Lo malo' con Aitana y Ana Guerra

¿Hay más colaboraciones?

Sí, mi próximo single es Por qué te vas con Cali y El Dandee.

Y ahora que el feminismo está adquiriendo el protagonismo que merece. ¿Veremos y escucharemos mucho 'girl power' en el álbum?

Sí, pero no directamente. Sale por el simple hecho de que soy mujer y me he animado a hacer este estilo musical. Hace cinco años era impensable que una mujer cantara esto, porque era un género exclusivamente masculino. Pero de repente, varias mujeres nos hemos animado a tomar este desafío. Que este álbum sea casi todo latino es un desafío y un lindo mensaje para todas nosotras. Canto una canción con Karol G que se llama 'Princesa' y juntas nos unimos para mostrar el poder que tenemos para lograr lo que queramos.

Videolcip de 'Princesa', de Tini con Karol G

También hay mucho 'girl power' en 'Lo malo'. ¿Conocías el tema antes de hacer el remix?

Conocía la canción por Pepe. El tema me encantó nada más escucharlo. Me gustó mucho la letra y Ana y Aitana me parecen dos mujeres talentosas. Fue un honor hacer el remix con ellas.

¿Has escuchado sus singles en solitario?

Sí, sí y me encantan los dos temas. De hecho, Aitana trabajó con los productores musicales de mi disco para Teléfono.

Un álbum en solitario y otro que verá la luz este mismo viernes 12 de octubre. ¿Qué balance haces de tu carrera en solitario?

Nunca creí que iba a crecer tan rápido en tan poco tiempo. Soy muy joven y ya estoy a punto de sacar mi segundo disco. Artísticamente he dado pasos de gigante y estoy feliz de haber estado acompañada de grandes artistas como Morat, Nacho, Karol G y Cali y El Dandee, y haber compartido música con David Bisbal, Aitana, Ana Guerra, Álvaro Soler y los chicos de The Vamps.

¿Qué te falta hacer?

Me encantaría seguir actuando y seguir creciendo en la música. Quizás en algún momento me involucre más en la moda y tenga mi propia línea de maquillaje. Son cosas con las que convivo todo el tiempo y siempre estoy muy encima de mis looks.

También crecer en lo personal, formar mi familia, casarme, tener hijos…