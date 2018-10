Camila Cabello cierra una era con ‘Consequence (orquestra)’

Camila Cabello lleva 45 conciertos como telonera de la gira de Taylor Swift y no puede más que darle las gracias. Ambas coincidirán, aunque por separado, en los American Music Awards. Allí, la cantante de origen cubano interpretará su nuevo single, ese con el que espera cerrar una etapa: Consequences (orquestra). “Mucha gente dice que baladas como esta son ‘arriesgadas’”, pero no le importa.

“La gente siempre quiere que vayas con una canción que suene como algo que ya está en la radio. Seria seguro para mí hacer una canción que suene como Havana o hacer otra canción up tempo, pero para mí, el objetivo es desafiarme a mí misma y no hacer lo predecible u obvio sino hacer cosas que me emocionen para brindároslo. La representación más honesta de quién soy a través de la música”, explicaba ella misma en su IG.

Así que, no, que nadie espere un Havana 2 porque esta canción es otra cosa. Una canción de amor que se centra en la emoción. “Sé que a veces funcionará y otras fracasará pero eso está bien. No importa lo que ocurra con esta canción, quería cerrar esta etapa con una canción que te hace sentir, que te hace pensar en alguien que amaste y perdiste, que te hace pensar en lo que es amar a alguien tan profundamente. Si tira de las cuerdas de tu corazón aunque sea un poco, es lo único que me importa”, añadía.

Hace un tiempo nos preguntábamos qué se traían entre manos Camila y Dylan Sprouse y ahora ya lo sabemos. La cantante ha mostrado un adelanto del vídeo que han hecho juntos y que está a punto de estrenar.

“Cuando pensaba en lo que quería para el vídeo de esta canción pensé con cómo se siente uno tratando de deja a alguien. Ver sus recuerdos y las huellas que ha dejado en cada lugar familiar. Recordé la cita de Pablo Neruda: ‘Amar es tan breve, olvidar es tan largo…”, comentaba.