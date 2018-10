Leiva ya está trabajando en un nuevo disco

Sentado en el suelo, descalzo, con sombrero en la cabeza y guitarra en las manos. Rodeado de instrumentos, pedales y ambiente musical. Con esa imagen Leiva nos informaba, el pasado 11 de septiembre, que esto “arranca”.

Y esto no es otra cosa que su nuevo disco, el que cogerá el testigo de Monstruos, el trabajo que publicó el pasado 2016 y que le ha dado tantas alegrías. No sabremos si ha sentido La llamada, que con esa canción ya ganó el Goya, pero lo cierto es que se ha puesto manos a la obra.

Ya tiene las canciones compuestas y lo sabemos porque él mismo ha anunciado que “empecé a cantar el disco. En algunos meses, ya no serán mías estas canciones. Mientras llega ese día, me siento un poco como cuando riegas tus plantas”.

Así que, sí, si ha empezado a cantar es porque ya ha compuesto nuevas canciones con las que, probablemente, vuelva a emocionarnos y ponernos la piel de gallina. Porque es de esos músicos que apela a las tripas y el corazón.

Lleva unos días enfrascado en la grabación y no sólo de voces. También han entrado en juego los instrumentos, “grabando con el bueno de Bruno the kid pasajes para el disco nuevo. Impregnados siempre por Jay Bellerose, claro”, informaba hace unos días. Y, por si alguno no sabe a quién se refiere, diremos que Bellerose es un baterista de reconocido prestigio que ha tocado con gente tan dispar como Paula Cole, Elton John, Hugh Laurie, Bonnie Raitt, Regina Spektor o Suzanne Vega, entre muchísimos otros.

Y es que ya sabemos que Leiva es un gran conocedor de la cultura musical a muchos niveles. Le gustan los clásicos y eso se nota en sus propias canciones. La duda que nos queda es cuáles de todos esos referentes podremos entrever en su nuevo material. Para empezar, nos ha dejado entender que quizás haya algo de blues.