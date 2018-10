Katy Perry: “No pienso ir corriendo a grabar otro disco”

Katy Perry acaba de celebrar su 10º aniversario de carrera musical (dejamos aparte su trayectoria como Katy Hudson) desde que allá por mayo de 2008 sorprendiera a todo el mundo con el hit mundial I kissed a girl.

Desde entonces hasta ahora la solista californiana ha visto como su fama internacional no paraba de crecer fruto de su trabajo en cuatro discos de estudio y otras tantas (y larguísimas) giras mundiales.

Es por ello que después de 10 años sin parar, Katy Perry ha decidido tomarse un descanso tras su era Witness. Nadie sabe cuánto durará este retiro musical de la intérprete pero el mensaje con el que lo ha confirmado no puede ser más claro:

"He estado en la carretera algo así como diez años así que voy a relajarme. No pienso ir corriendo a hacer otro disco"

La entrevista para Footwear News no tiene desperdicio y suponemos la sonrisa de oreja a oreja que apareció en la cara del entrevistador cuando al preguntarle por su nueva música, Katy Perry le lanzó toda una batería de titulares.

"Siento que he hecho suficiente. Siento como si hubiera estado tocando la campana de ser una pop-star muy fuerte y estoy agradecida por ello. Me encanta hacer música y componer pero no voy a volver a ser parte del juego nunca más. Simplemente me siento una artista" explica la cantante.

Todos sabemos que la industria musical es relativamente cruel con los tiempos y estar alejado de los focos te puede costar en el futuro pero Katy Perry lo tiene claro: "No tengo nada que demostrar y eso es un sentimiento muy liberador".