Bazzi, la última obsesión de tus artistas favoritos

You're so f*cking precious when you smile... ¿Recuerdas aquella canción que se convirtió en un meme viral? Pues el culpable fue Bazzi, un cantante norteamericano que "nació" en la plataforma de Vine y al que ahora muchos artistas admiran. ¡No nos extraña!

Es el autor de canciones como Mine y Beautiful, y ha sido telonero de Camila Cabello y Justin Timberlake en dos de sus grandes giras internacionales. Y es que precisamente son dos de los que no han podido evitar rendirse ante su talento.

La intérprete de Never Be The Same no solo le pidió que le acompañase en su tour internacional, sino que también aceptó participar en la nueva versión del tema Beautiful. "Me enamoré de escucharla todas las noches en el camerino y hace un par de semanas, en mi día libre, fui al estudio y escribí un verso de la canción". Así de emocionada lo anunciaba Camila el día del estreno de este remix. Podríamos decir que Bazzi y Camila son grandes amigos.

Pero la cubana no es la única que tiene bonitas palabras para Bazzi. La actriz Millie Bobby Brown coincidió con él y el cantante no dudó en compartir una imagen en sus redes sociales. "Va a molar mucho ver a esta chica convertirse en la leyenda que es", añadió. A esto, la joven le contestó con un "¡Eres un encanto!".

Aunque el estilo musical de Bazzi sea el R&B, sus temas han llegado a oídos de referentes musicales de diversos géneros. Este es el caso de Nicky Jam, que no solo le sigue la pista en redes sociales, sino que también le regala algún comentario. Cuando nuestro protagonista compartió una imagen de sus vistas desde un avión, el colombiano le contestó: "Soy un gran fan, hermano. Bendiciones". ¿Qué te parecería una colaboración entre ambos?

La música, el cine y la moda. Así es. Bazzi también triunfa entre los grandes diseñadores. El cofundador de la archiconocida marca de ropa Dolce & Gabbana, Stefano Gabbana, también dejó un comentario formado por varios emojis de manos con pulgares hacia arriba y un corazón. Y no lo ha hecho una vez, sino varias.

Marshmello, Bebe Rexha, Jacob Whitesides, Jake Miller, Shawn Mendes y Meghan Trainor también admiran sus canciones.

Y tú, ¿puedes resistirte a tus encantos? ¡Escucha su álbum debut Cosmic!