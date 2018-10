BTS ya no solo enamoran al Primer Ministro de Corea del Sur, Lee Nak Yeon, sino también al gobierno al completo. Es por ello por lo que cada uno de sus siete integrantes van a recibir la Medalla del Mérito cultural este año. Así lo ha informado Soompi.

"Con muchos jóvenes en países extranjeros cantando colectivamente letras en nuestro idioma, no solo han extendido el hallyu (ola coreana), sino que también han contribuido a dar a conocer el idioma coreano", anunciaba el ministro Lee Nak Yeon.

Pero este alto cargo de Corea del Sur no es el único que ha mostrado su adoración por el grupo surcoreano. Kim Ui Gyeom, el representante de la Casa Azul de Corea del Sur, ha comunicado la decisión de la entrega de medallas a los Bangtan Boys por "haber contribuido al desarrollo de la cultura popular y las artes".

Esto les convierte en los más jóvenes en recibir la medalla, registrando así un nuevo record en su larga lista.

BTS se encuentra en plena gira internacional con el Love Yourself Tour, a través del cual promocionan la serie que recibe el mismo nombre, formada por Love Yourself: Tear y Love Yourself: Answer.

Ya no solo superan a Taylor Swift en Youtube, registrando el videoclip de IDOL como el más visto en las primeras 24 horas. Ahora, BTS también reciben reconocimientos por parte del Gobierno de Corea del Sur.

BTS vuelve a enamorar al Gobierno de Corea

Y tú, ¿crees que merecen la Medalla al Mérito cultural?