LaPili: “Fui a Nueva York y me preguntaron si el nombre de Pilar significaba depilación”

Ver a LaPili en Factor X interpretando Cómeme el donut es una de esas imágenes que forman parte ya de la cultura popular de nuestro país. Ahora, la cantante y diseñadora urbana regresa, junto a Bejo, con No depilada, otro tema que ya se ha viralizado.

“Desde siempre se han tenido muchas coñas con mi nombre. Fui a Nueva York hace poco y me preguntaron si el nombre de Pilar significaba depilación”, le explicaba a Dani Mateo, Iggy Rubin y Carolina Iglesias en YU.

Pero que conste que el detonante de No depilada no está en la gran manzana si no en el vídeo de la canción que presentó el talent show. “Estaba todo el mundo muy preocupado porque en el vídeo del donut, en el minuto 2,19, se me ven los pelos de las ingles. Y dije, ‘venga, vamos a darles un poquito más de preocupación”, aclaraba.

Que nadie piense que sus canciones son frívolas o fruto de bromas surrealistas. “Básicamente todo el mensaje que hay es una cosa mía de ‘tengo que decir esto, tengo muchas ganas de decir esto, tengo la oportunidad de que todo el mundo se entere de lo que estoy diciendo, así que, voy a decirlo’”, confesaba.

Desde luego, desde su aparición en televisión, su popularidad ha ido en aumento. “A mí, lo que más alegría me ha dado es que esté comiendo en un sitio y me venga un montón de gente, tanto hombres como mujeres, a pararme casi emocionados a decirme ‘gracias, yo siempre he tenido muchos complejos y ahora estoy viendo las cosas desde otro ángulo’ y eso es guay”, relataba LaPili.

Su relación con Bejo, el canario con el que comparte este nuevo single, viene de lejos. “Yo vi su vídeo de Mucho, yo vivía en Granada en aquella época, lo vi y dije ‘este chico va a ser mi mejor amigo, yo lo sé’”, confesaba LaPili, y acertó.

Y es que la cantante tienes experiencias para escribir un libro, como esa de una Nochevieja en la que terminó de fiesta en un camión. Quieres saber cómo ocurrió todo, dale el play y prepárate para alucinar un rato.

También ha hablado de su marca de ropa. “Mi referente principal es que volvamos a traer las telicas textiles tradicionales y tengo mucha influencia de África y de todo lo que tiene que ver las estéticas urbanas, dancehall, hip hop…y mezclo todo. Parece imposible pero se puede”, explicaba.

Y es que su abuela hacía trajes de flamenco y ella estuvo familiarizada con todo ese mundo desde muy pequeña. “Que se vuelvan a utilizar ese tipo de técnicas y ese tipo de textiles, ese tipo de cosas que ahora son muy difíciles de ver y llevarlo a un cosa super urbana que nada tiene que ver. Normalmente asociamos tejer una bufanda con algo de abuela, algo más clásico y cutrecillo y no tiene nada que ver”, añadía.