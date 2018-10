Berta Vázquez: “Me pagan bien, pero a los chicos les pagan más”

Berta Vázquez ha dado una sorpresita esta mañana en Anda Ya. Ha querido trolear un poco a Cristina Boscá y Dani Moreno, pero al final los presentadores la han descubierto. Eso sí, le han tenido que hacer varias preguntitas hasta darse cuenta de que hablaban con la propia Berta Vázquez.

La actriz ha arrancado dando caña. A la pregunta que el Gallo le ha hecho de si cobra bien o no, ella ha respondido muy sincera: Berta Vázquez: “Me pagan bien, pero los chicos les pagan más”. Esta mañana se ha levantado sin pelos en la lengua. Lástima que la declaración se haya quedado ahí y no haya contado nada más...

Berta está a punto de estrenar la cuarta temporada de ''Vis a Vis'' y nos asegura que va a ser un serión. Pero, ese no es el único proyecto que tiene entre manos. Este fin de semana se estrena la película de dibujos ''Smallfoot'', donde Berta dobla a uno de los personajes.

Berta está encantada con este nuevo proyecto: ''La experiencia de doblar es una experiencia preciosa y, además, la película es maravillosa''. La actriz nos ha recomendado a todos pasarnos por el cine para ver el film: ''Defiende unos valores muy bonitos y muy necesarios''.

Y, además, Berta nos muestra otra faceta suya no tan conocida: la música. Canta ''Wonderful life'' uno de los temas centrales del a película: ''Casi me muero cuando me dijeron que podía cantar esta canción. Me hizo mucha ilusión''. Y es que, quién sabe... Quizás veamos a Berta en Lo 40 Music Awards de dentro de unos años... Todo puede ser, todo.