Jaime Lorente nos cuenta qué música escucha Denver de ‘La Casa de Papel’ y Nano de ‘Élite’

Jaime Lorente se ha convertido de la noche a la mañana en uno de los actores de moda más valorados, tanto por el público como por el sector.

A nivel nacional, su Denver de La casa de papel entusiasmó al público, pero con el lanzamiento de la serie en Netflix, su fama se ha catapultado a niveles extraordinarios. Ahora Élite y la película La Sombra de la Ley continúan asentando su talento y buena racha.

De este cambio de vida radical, su carrera y próximos proyectos, hablamos con uno de los intépretes más prometedores de nuestro panorama:

¿Cómo te llegó el papel de La Sombra de la Ley?

Me llegó en un momento de relax absoluto, me estaba dando un baño en pleno invierno (risas) y me llamó mi repre: "Dani de la Torre está haciendo una nueva película y te quieren ver para un papel". Yo estaba rodando La casa de papel y me puse nervioso porque era la primera prueba para la primera película que iba a hacer.

Tras la prueba me llamaron al mes y pico para una segunda ya con Michelle (Jenner) y Dani y me dieron el papel. ¡Lo celebré muchísimo!

¿Qué te enamoró de León, tu personaje?

Cuando leí el guion me quedé sobrepasado porque no sabía si era todo ficción o había ocurrido realmente. No sabía si Barcelona era la primera pequeña de Chicago y quedé con Dani para transmitirle mi entusiasmo por el personaje. Es un tío que defiende sus ideales a capa y espada y termina transformando sus ideas casi en tiranía.

Me pareció mágico poder vivir esa época desde la ficción contando un trocito de España que no se había contado nunca.

¿Cómo te ha cambiado la vida en un año y medio tras el estreno de La Casa de Papel y Élite en Netflix?

(Suspira) Si me paro mucho a pensarlo me da vértigo porque ha cambiado mucho en muy poco tiempo. La casa de papel supuso un "click" brutal para que mi trabajo se abriese al mundo pero ha sido sin previo aviso y nadie te enseña a enfrentar esta aventura.

Es difícil pero con trabajo se lleva bien. He entendido que la repercusión y la casi falta de vida personal, en algún sentido, es porque a la gente le gusta lo que haces. Y eso es bonito. Lo que buscamos todos.

Hablas de "falta de vida personal", ¿qué anécdotas nos puedes contar que te hayan sorprendido?

El otro día estaba en casa viendo la tele y empecé a escuchar a gente gritando al balcón mi nombre: "¡Jaime, Denver, murciano!". Eso me asustó un poco, la verdad.

También me gusta mucho salir a correr y a veces, sudando como un pollo, me piden una foto (risas)...

El chocante éxito de La casa de papel te llegó de un día para otro por su estreno en Netflix, ¿cómo lo notaste?

Fue un inicio un tanto extraño por parte de todos porque con la gente de la serie lo compartíamos en el grupo. Estábamos muy contentos con nuestro trabajo y su recepción en España.

Sabíamos que Netflix la había comprado pero se estrenó y pensamos que sería una serie más en su catálogo... de repente en Instagram me empezaron a aumentar los seguidores casi 40.000 por día. Pensaba que me habían hackeado la cuenta (risas). Y eso no paraba, cada vez fue a más y más y más.

Llegó un momento que tuve que desconectar las notificaciones de Instagram en el teléfono porque no se podía y ojalá tuviera tiempo para contestar a todo el mundo en todos los idiomas que me escriben pero es imposible.

¿Qué es lo más sorprendente que te han dicho?

No te puedes imaginar la cantidad de barbaridades/guarrerías infinitas que recibo, pero también me llegan muchísimas cosas bonitas. Ves que a la gente le ha cambiado la vida la serie.

Recuerdo que en Tudela, después de presentar La Sombra de la Ley, estábamos tomando algo en un evento y se acercó un chico y me dijo: "Me has salvado la vida. Tu personaje es igual que yo. Mi madre se suicidió, he estado mucho tiempo metido en la droga y al verte encontré una salida". Fue algo muy fuerte porque además ¡se reía como yo!

Hablando de La casa de papel, ¿qué música escucharía Denver?

¡Lo tengo clarísimo: rap! De hecho me preparé el personaje escuchando a dos raperos que me gustan mucho El piezas, un rapero murciano, y C-Kan.

En cuanto a Élite, ¿qué música escucharía Nano?

Creo que nano está con C. Tangana a muerte.

¿Qué papel te gustaría que te llegara a las manos ahora?

Me apetecería mucho hacer comedia, por ejemplo.

Para terminar, la pregunta que medio mundo seriéfilo se está haciendo ,¿qué va a pasar en la segunda temporada de La casa de papel?

No me dejan desvelar nada pero a nivel de sensaciones, me he leído uno de los primeros capítulos y me he quedado loquísimo. De tener que parar y tomarme un respiro porque no sé ni cómo lo vamos a hacer, ¡es una locura de superproducción!