5 pistas de que Dani Martín no quiere que olvidemos a El Canto del Loco

Está nominado al Artista o Grupo, el Álbum y la Gira del Año. LOS40 Music Awards no se olvidan de Dani Martín, y él tampoco lo hace de El Canto del Loco, la banda que le acompañó durante unos de los años que jamás pasarán al olvido.

Temas como La Madre de José y Volverá protagonizaron muchos momentos de millones de adolescentes alrededor de, no solo España, sino también el mundo. Este grupo de pop/rock español y rebelde recibieron doce galardones durante su trayectoria y publicaron cinco álbumes de estudio.

Decenas de recintos con las entradas agotadas y miles de personas que aclamaban su nombre en directo. El Canto del Loco se ha convertido en uno de aquellos artistas que, da igual el tiempo que pase, siempre sonarán en tus auriculares. Y eso precisamente es lo que Dani Martín quiere, o al menos así lo ha demostrado en diversas ocasiones. Porque no solo el madrileño formó parte de este proyecto, sino también todos y cada uno de los seguidores que lo dieron todo con sus canciones.

Repasamos cinco de las razones por las que el intérprete de Dieciocho no quiere que olvidemos, jamás de los jamases, a El Canto del Loco.

1. Grandes éxitos, pequeños desastres

Es una pista muy clara. En noviembre de 2017, nuestro protagonista anunciaba las fechas de la gira Grandes éxitos, pequeños desastres. Un tour con el que revive el repertorio de canciones de El Canto del Loco y también de su carrera en solitario. “Os las sabéis todas… y en 2018 las cantaremos juntos”.

No cabe duda de que Dani Martín disfruta escuchando a su público cantar al unísono los temas que pertenecieron a una de sus mejores etapas musicales.

Pero eso no es todo. El madrileño lo anunció de la manera más original. Publicó unos fragmentos en su perfil de Instagram en el que parecía estar siendo perseguido por un gallo. Finalmente, el animal lo secuestra y decide cuál serían las canciones que formarían parte de estos espectáculos.

2. Un concierto inolvidable

Ha sido precisamente con esta gira con la que volvió a pisar México y uno de los escenarios que tantos bonitos momentos le regaló como cantante de El Canto del Loco. Se trata del Teatro Metropolitan de la ciudad mexicana, lugar donde la banda ofreció el último concierto de su carrera.

Para que este lugar no caiga en el olvido, Martín anunció su regreso al escenario a través de un vídeo en sus redes sociales. En él, podemos ver a un Dani emocionado y recordando aquellos momentos. No cabía ninguna duda de que sus seguidores jamás olvidarían el 29 de septiembre de 2018. Pero para asegurarse, el cantante se encargó de regalar CDs únicos a todo el que adquiriese su entrada.

“Ha llegado la hora de volver a vivir aquella noche y de que disfrutemos con todos los éxitos de ECDL y mi carrera en solitario”, añadía.

3. La Juani

Durante su trayectoria con la banda, aprovecharon su éxito para potenciar la faceta de Dani como actor. En 2006, protagonizó un filme titulado Yo Soy La Juani junto a la actriz Verónica Echegui.

El pasado 31 de agosto, La 2 decidió volver a emitir este largometraje que tanto éxito tuvo el año de su estreno. Lleno de un sentimiento de nostalgia, Dani compartió en varias ocasiones algunas imágenes con “la Juani”, invitando a todos sus seguidores a no perderse su emisión.

De nuevo, el cantante de Cero recordó esta etapa con cariño, un sentimiento que compartió con sus fans, los cuales no dudaron en sintonizar La 2 y rememorar viejos tiempos.

4. “Bicho malo nunca muere”

Quien nace rebelde, muere rebelde. #LoQueMeDeLaGana es el hashtag que ha viralizado Dani a través de las redes sociales, el cual nos recuerda a su época de El Canto del Loco. La actitud rebelde y de chico malo que le caracterizaba no ha desaparecido, y eso es algo que sus seguidores siguen admirando de su artista favorito.

Para que no olviden lo que fue y cómo fue, nuestro protagonista publicó una imagen desnudo y de espaldas, haciendo honor a este nuevo hashtag a través del cual invita a sus seguidores a desmelenarse. “Hacía mucho que no me rapaba yo mismo. ¡Recuerdos y presente! Qué gilipollez, pues me hace ilusión haberlo hecho. ¡Fresquito pal verano! ¡Niñato 41!”. Así de rebelde y chico malo se leen las palabras que acompañan a esta imagen.

Ver esta publicación en Instagram El verano del culo!!! #loquemedalagana Una publicación compartida de Dani Martín (@_danimartin_) el 9 Sep, 2018 a las 4:03 PDT

5. Apoyo mutuo

Ya no solo revive algunos de los temas que tanto marcaron nuestras épocas de adolescencia y juventud para que jamás caigan en el olvido, sino que también promociona los proyectos del resto de compañeros de su antigua banda. Y lo hace con un solo motivo: que el Canto del Loco, sea junto o separado, nunca muera.

Habrá que obedecer a Dani Martín y evitar que esta mítica banda caiga en el olvido, ¿no? ¡Larga vida a El Canto del Loco!