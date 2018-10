Amaia Romero y otros artistas que han hecho suyas canciones ajenas

“Miedo de volver a los infiernos, miedo a que me tengas miedo. A tenerte que olvidar”, cantaba Amaia Romero en la final de Operación Triunfo 2017. La de Pamplona emocionó a todo el público con esta canción, haciéndola prácticamente suya desde ese momento. La popularidad de Miedo se disparó con la ejecución de Amaia en enero superando en streaming y en número de visitas a la original.

La canción de M Clan, lanzada en 2004, suena totalmente diferente. Ni peor ni mejor. Simplemente diferente. Amaia la hizo suya, rescatando la canción y convirtiéndola de nuevo en un hit. De hecho, si buscas en Youtube Miedo, los dos primeros resultados son versiones de Amaia. Hasta el tercer resultado no vemos a M Clan.

Amaia cantó 'Miedo' de M-Clan

Por supuesto, no se trata de la primera vez que una versión supera a la original –aunque solo sea en términos de cifras-. Ya sea por las circunstancias, por la repercusión o por el marketing, algunas covers de canciones se han hecho más famosas que las auténticas.

Si no nos crees, ¡toma nota!

I Will Always Love You

¡Que no te engañen! Por mucho que tengamos en nuestra cabeza la impresionante voz de Whitney Houston cantando I Will Always Love You a Kevin Costner en El Guardaespaldas no es suya realmente.

El tema es de la reina del country Dolly Parton. La estadounidense la escribió en 1973 para despedrse de su compañero y mentor Porter Wagoner. Aunque el tema se convirtió en toda una referencia del country, fue en 1992, con la versión de Whitney, cuando se hizo mundialmente conocida, logrando estar hasta 14 semanas en el número uno de la lista Billboard. ¡Casi nada!

Así suena la versión original de 'I Will Always Love You'

Somewhere Only We Know

Lily Allen reconoció que la obligaron a grabar una versión de Somewhere Only We Know. Lo hizo para un famoso anuncio de Navidad de unos grandes almacenes británicos en 2013. ¿Quién le iba a decir que acabaría convirtiéndose en una de las canciones más escuchadas de su carrera?

El tema se convirtió en el tercer single de Lily Allen en lograr el número 1 en todos los charts de Reino Unido (tras Smile y The Fear).

La canción original es del grupo Keane y la lanzaron en 2004. Aunque consiguieron ser disco de oro en Estados Unidos, en Reino Unido no pasaron del número 3 de las listas. A pesar de eso, se trata de una de las canciones más reconocidas del grupo. ¡Y no nos extraña!

Keane lanzó Somewhere Only We Know en 2004

Escondidos

Reconozcámoslo, hasta que Chenoa y Bisbal no cantaron Escondidos en Operación Triunfo, nadie conocía esta canción. Fue en 2002 y, aunque ahora se trate de uno de todo un clásico de la música pop en castellano –quizá por toda la historia que había detrás de la relación entre los ex triunfitos-, son pocos los que saben que la versión original es de Christian Castro y Olga Tañón.

Bisbal y Chenoa cantando 'Escondidos' en 2016

Eloise

En 1987 Tino Casal se convirtió en una de las estrellas de la música en español gracias a su tema Eloise. La canción, se convirtió en todo un éxito y hasta alcanzó el número 1 de LOS40. Vamos, un pelotazo.

Pero veinte años antes, en 1968, Barry Ryan había lanzado la canción original en inglés. Por supuesto, esta también fue todo un éxito y también fue número 1 de LOS40. ¡No iba a ser menos! Eso sí, en España, a día de hoy seguimos teniendo en nuestra mente la versión de Tino.

Impossible

En 2013 no había sitio donde no se escuchara Impossible de James Arthur. El sencillo se convirtió en uno de los hits del año gracias a que el británico la interpretó durante la final de Factor X. Tras la buena acogida de la canción, decidió meterla en su primer disco de estudio. La canción recibió una veintena de premios, entre los cuales se encuentra la mejor canción internacional de LOS40 Music Awards de 2013 (por aquel entonces Premios 40 Principales).

James Arthur hizo suya la canción de 'Impossible'

Pues bien, este tema en realidad es de la diva de Barbados Shontelle. La artista lanzó el sencillo en 2010 en su segundo disco de estudio, No Gravity. Aunque sus resultados no fueron malos en los charts, no alcanzó ser número 1.