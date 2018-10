DJ Snake, Ozuna, Cardi B, Selena Gomez - Taki Taki [2018]

Se acabó la espera. Después de ponernos los dientes largos con las imágenes del rodaje que compartían DJ Snake, Cardi B, Ozuna y Selena Gomez, el videoclip de Taki Taki ya está aquí. Y como era de esperar, no llega de cualquier manera.

Haciendo honor a la portada de este single, un volcán en erupción se convierte en el protagonista de este nuevo proyecto audiovisual. Aunque no es el único elemento de la naturaleza que aparece, pues también nos regalan escenas en las que la selva tropical llenan la pantalla de un color verde muy llamativo.

Los cantantes de Taki Taki se convierten en los reyes de la naturaleza. Parecen tener el control sobre ella, o quizás nos quieren transmitir que tus movimientos pueden ser muy salvajes si escuchas este hit.

En este videoclip dirigido por Colin Tilley y grabado en Los Ángeles, Ozuna aparece rodeado de chicas, Cardi B con un séquito de bailarinas y Selena Gomez acompañada de DJ Snake y un cuerpo de baile que se mueve en la selva.

Lo cierto es que no es la primera vez que escuchamos este boom musical. Taki Taki vio la luz el pasado 28 de septiembre, e inmediatamente se posicionó en el número 1 de las listas de éxitos de Estados Unidos, además de llegar al Top 10 de El Salvador, Panamá y Chile. Y no nos dirás que no te avisamos, pues te dimos cinco razones por las que se convertiría en el próximo hit mundial.

Pero eso no es todo. No llegaba a las 24 horas de vida cuando ya se posicionaba en el número 2 de las tendencias de Youtube y registraba más de 5 millones de visualizaciones.

Taki Taki es la canción más reservada de toda la historia de la plataforma de Spotify.

Ahora parece que DJ Snake, Cardi B, Ozuna y Selena Gomez tampoco pueden esperar para LOS40 Music Awards. La naturaleza actúa como el protagonista de esta nueva edición de nuestros premios, y los intérpretes de Taki Taki han querido representarlo a través de este nuevo videoclip.

Aunque llegue sin la presencia de la hija de Cardi B, Kulture, Taki Taki no ha defraudado a los seguidores de estos artistas. ¿Aún no has visto esta colaboración explosiva? ¡Dale al play!