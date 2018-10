Han pasado diecisiete años desde que el mundo de Harry Potter nos envolvió por primera vez a través de sus películas. Era 2001, y el joven reparto liderado por Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint no sabía lo que se avecinaba: todo un fenómeno de masas que cautivó a una generación.

Durante diez años, ¡DIEZ AÑOS!, el equipo de Harry Potter estuvo grabando las ocho películas que forman la saga. De este modo, el casting principal creció en el set de rodaje, compartiendo su día a día. ¡Imaginad la tristeza de la última jornada de rodaje!

Pero como el destino es sabio y los chicos de Harry Potter se siguen llevando de maravilla, han sido varias las veces que los protagonistas de la saga han coincidido. Por supuesto, y para deleite de todos los Potterheads, se echan una foto para el recuerdo.

De hecho, esta semana ha tenido lugar uno de los reencuentros más esperados por los seguidores de la saga: el de Harry Potter con su archienemigo Draco Malfoy (o lo que es lo mismo, el del actor Daniel Radcliffe con Tom Felton).

Siete años después del final de la saga se han reencontrado en la obra de Daniel. “Tenéis que ir a verlo. Está fantástico en The Lifespan of a fact”, ha escrito Felton junta a la imagen. La foto, cuenta con más de 1,3 millones de me gusta. Además, ha recibido un montón de comentarios donde se puede ver la alegría de los fans de ver de nuevo a estos dos juntos.

En LOS40, como nos gusta mucho un reencuentro, hemos recopilado las veces que los protagonistas de Harry Potter han coincidido tras el final de la saga. Así que pasa la galería y disfruta, ¡porque la magia sigue viva!