Soraya Arnelas: “Las críticas no me afectan lo más mínimo. No tengo que dar explicaciones”

La polémica de la semana ha llegado a Anda Ya. El gobierno plantea la posibilidad de igualar la baja de maternidad a la de paternidad y que así puedan disfrutar de un periodo de 16 semanas cada uno. Sí, es un tema complejo, pero es que trae mucho debate.

Hay quien dice que la Seguridad Social no podrá soportar este gasto, quien cree que es absurdo que estén tanto tiempo de baja, quien piensa que sí es necesario... En fin, un poquito de todo.

Con este tema nosotros queríamos contar con la opinión de la gran Soraya Arnelas, la artista ha sido muy criticada por incorporarse a trabajar al poco tiempo de tener a su pequeña Manuela, pero es ella lo dice claramente: ''Hoy en día la mujer también es trabajadora, así que obviamente debería ser 50-50''.

La actual concursante de ''Tu cara me suena'' ha dejado bien claro que cada uno debe hacer lo que quiera en su casa: ''Las críticas no me afectan lo más mínimo. No tengo que dar explicaciones a nadie''.

Comparte además la situación de Cristina Boscá, su chico es quien pasa más tiempo con la nena: ''Al mes y medio tuve que incorporarme a trabajar y quien está cuidando más a Manuela es su padre''.

Y, por último, ha contado que lo realmente importante es pasar un tiempo de calidad con la familia: ''Creo que es mejor pasar un poco menos de tiempo con la familia pero que el tiempo que se está sea de calidad. Ni móvil, ni tonterías...''.

Y, por supuesto, hemos terminado con un broche de oro, escuchando el nuevo tema de Soraya: ''Yo brindo''.