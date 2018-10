Conoce a Rayden con 15 de sus mejores temas

Además de la mirada, dicen que el gusto musical es el reflejo del alma. Es decir, puedes conocer a una persona según las canciones que pertenezcan a su playlist favorita. Pues nosotros hemos seguido esta idea y hemos decidido presentarte a Rayden a través de 15 de sus mejores canciones. ¡Dale al play!

Como ya sabrás (y si no lo sabes, nosotros te lo contamos), Rayden es un poeta y cantante de rap español. Con 33 años, el madrileño ya ha sido integrante de bandas como A3Bandas y Crew Cuervos.

Pero el dato que más destaca de su carrera profesional es su victoria en el campeonato mundial Red Bull Batalla de Gallos en el año 2006, siendo el evento más importante del Rap. Eso sí, no puedes participar en la final internacional si no has ganado previamente la nacional. Por tanto, David, o Rayden para los amigos, también se hizo con la victoria en España.

Así, como Paulo Londra y Arkano, Rayden forma parte de este grupo de raperos que triunfan alrededor del mundo. Tanto es así que ofrecerá un concierto en Londres el próximo 8 de diciembre. Pero nuestro protagonista no solo se dedica a rapear, sino también a escribir poesía. Tanto es así que, en 2015, publicó su primer libro, Herido Diario, al que le siguió un segundo, TErminAMOs y otros poemas sin terminar. De hecho, el mismo Risto Mejide se encargó de protagonizar su prólogo.

Temas como Si vas, Réquiem de obertura son algunos de los que Rayden nos ha regalado durante su trayectoria musical.

Además de la poesía y la música, el madrileño cuenta con una tercera pasión: la producción. Discos como La octava plaga de Dogma Crew, maquetas como Ragnarök de Cronosh y sus propios libros han contado con su trabajo como productor.

Rozalén, Bely Basarte, Diego Ojeda, Leiva y El Chojin han trabajado con el rapero.

Ahora, nuestro protagonista nos ha sorprendido con el lanzamiento de su último sencillo, Caza de Pañuelos, que además viene acompañado de un videoclip centrado en el papel de la mujer en la sociedad. "No esperen ver mi cara en el vídeo, pero hay temas en los que más que dar la cara importa más no dar la espalda".



'Caza de Pañuelos' de Rayden

Así es Rayden. Con cuatro LPs, dos libros en el mercado y mucha repercusión en redes sociales, se encarga de hacerte vibrar con sus temas y cada una de sus páginas. ¿Qué te parece?