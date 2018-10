10 cosas que no sabías sobre Piso 21

Son unos de los artistas que actuarán en la gala de LOS40 Music Awards el próximo 2 de noviembre en el WiZink Center de Madrid. Y no solo eso. Piso 21 también se han convertido en la banda colombiana de éxito. Temas como Me Llamas con Maluma y Déjala que Vuelva junto a Manuel Turizo han arrasado en las listas de éxitos.

'Déjala que Vuelva' de Piso 21 y Manuel Turizo

Pero dicen que nunca se termina de conocer al completo a una persona. Quizás puedas creerlo o no, pero lo cierto es que hay algunos datos de sus integrantes que nos han llamado especialmente la atención. ¡Atento!

1. El nombre del grupo

¿De dónde viene Piso 21? Sus integrantes se reunían en una azotea de Medellín, que estaba en la planta 21. Como sabrás, en el vocabulario latino emplean la palabra "piso" para referirse a cada una de las plantas de un edificio. Allí compusieron sus primeras canciones, y decidieron ponerle este nombre para rendir homenaje al lugar.

2. Los apodos de sus integrantes

Juan David, su tocayo, Pablo y David no son conocidos por sus nombres de pila. Estos son los apodos y el significado de cada uno de ellos:

APODOS DE LOS MIEMBROS DE PISO 21 - David es Dim: Son las siglas de su equipo de fútbol favorito, el Deportivo Independiente Medellín. - Juan David es Llane: Sus padres tenían un restaurante de música llanera, que es la música folclórica de los estados llaneros. Allí aprendió a tocar algunos instrumentos. - Juan David es El Profe: Daba clases de música y guitarra en Medellín (Colombia). - Pablo es Pablito:Es el único que carece de un apodo distinto a su nombre de pila. Es el único que carece de un apodo distinto a su nombre de pila.

3. El rifirrafe entre Maluma y Llane con Alejandro Sanz

Por si no lo sabías, estos dos colombianos publicaron un vídeo en el que simulaban cantar una canción del madrileño, el cual no pareció tomárselo del todo bien. Este comentó en la publicación con el mensaje: "Maluma hermano.. vi tu videito.. jajaja no te rías de tu amigo (el chaval de pelo largo) porque no pueda cantar “Mi Soledad Y Yo” el lo intenta pero está un poquito alta de tono para el. Aún así gracias por el homenaje.. me emocionó veros cantando una canción mía.. esa es de hace 25 años.. y ahí está.. increible no?".

Según explica Llane a LOS40, Alejandro le invitó a su casa, donde tuvieron la oportunidad de conversar y compartir música.

4. Dim es padre

Así es. David, o Dim para los amigos, es padre de la pequeña Ella. Tras enterarse de la noticia, el colombiano no dudó en pedir matrimonio a su pareja Danielle. La pequeña nació el pasado 7 de septiembre.

5. Ubuntu, su segundo álbum

Piso 21 fue el primer disco de la banda, que vio la luz en 2012. Pero este año han decidido volver con más fuerza que nunca con Ubuntu.

Dim explicaba a Tony Aguilar que su nombre significa "Soy porque somos". Vincularon este término a su nuevo proyecto porque cada uno de sus integrantes se debe al resto de ellos. Y no solo entre ellos, sino también a cada una de las personas que no pertenecen a Piso 21 pero que hacen posible sus sueños.

6. Su aparición estelar

La banda aparece casi en secreto en el videoclip de Es Tarde, el tema de Juanes. Tal y como confesaron en LOS40, para ellos fue un honor. ¡Atento al segundo minuto!

'Es Tarde' de Juanes

7. Cuando apenas conocían a Maluma

Así es. Cuando el parcero estaba rapado y sus canciones aún no habían escalado hacia las posiciones más altas, publicó junto al grupo el tema Correr el Riesgo. ¡Y hay pruebas! Atento:

'Correr el Riesgo' de Piso 21 y Maluma

8. Nicky Jam cae rendido ante su talento

El de Puerto Rico tampoco pudo evitarlo y publicó una canción con nuestros protagonistas. Suele Suceder unió a estos dos talentos latinos que ahora suenan en los auriculares de todo el mundo. Aunque cuando lo hicieron Nicky ya se hacía un hueco en la industria de la música, son muchos los que desconocen este hit.

'Suele Suceder' de Piso 21 y Nicky Jam

9. Sebastián Yatra, de la familia

Literalmente. Llane confesó que el intérprete de No Hay Nadie Más es primo de una exnovia. ¡Lo que lees!

10. El benjamín de la banda

Aunque parezca que no, Llane es el más pequeño del grupo. Actualmente, El Profe tiene 34 años, Dim tiene 30 años, al igual que Pablito. Llane tiene 28 años.

Ahora que has conocido un poco más a la banda colombiana del momento, con permiso de Morat, ¿te atreves a escucharlos?