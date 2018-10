Christina Rosenvinge, Premio Nacional de Músicas Actuales 2018

El Ministerio de Cultura y Deporte ha otorgado el Premio Nacional de Músicas Populares 2018 a la cantante y compositora Christina Rosenvinge.

El jurado ha destacado de Rosenvinge "el potencial emocional de su obra y su proceso de búsqueda de una personalidad musical propia, por su talento y la credibilidad de su genuina carrera profesional, rasgos que encuentran una clara expresión en sus más recientes trabajos". El galardón, dotado con 30.000 euros, reconoce sus casi treinta años de trayectoria.

Para la artista ha sido una gran sorpresa, tal y como leemos en declaraciones al periodista Fernando Navarro en El País: “No me lo creo. Estaba trabajando en el libro que publico el año que viene y no quería coger el teléfono. Había un número desconocido llamando insistentemente y ya lo he cogido. Resulta que era el Ministerio de Cultura para decirme que había sido premiada".

Una de sus más recientes composiciones, incluida dentro de su disco Un hombre rubio (2017).

El jurado ha estado presidido por Amaya de Miguel, directora general del INAEM (Instituto Nacional de Artes Escénicas y de la Música) y Antonio Garde de INAEM como vicepresidente y también ha estado formado por Tomás Fernando Flores, director de Radio 3, Sandra Rotondo, directora general del Área de Música de Prisa Radio, Almudena Heredero, gestora cultural y directora de PrimaveraPro, Pilar Parreño, violista de la Orquesta de Valencia, Montserrat Portús, directora ejecutiva del Mercat de Música Viva de Vic, Julio Ruiz, crítico musical, director y presentador de Disco Grande en Radio 3 y Javier Ruibal, compositor, guitarrista y cantante (galardonado en 2017 con el premio Nacional de las Músicas Actuales).

Christina Rosenvinge es una de las cantantes y compositoras con más trayectoria profesional de nuestro país. Esta madrileña de ascendencia danesa lleva 29 años dedicada a la música.

Ella y Los Neumáticos, Álex & Christina o Christina y Los Subterráneos son algunos de sus proyectos musicales hasta que en 1997 se centra en su carrera en solitario. A lo largo de estos años ha escrito canciones increíbles, muchas de ellas desde una óptica feminista, comprometida y reivindicativa.

