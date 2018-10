Semana decepcionante para OT 2018 con una gala 3 que dejó "desolada" a Noemí Galera, a su equipo y hasta a los concursantes que no supieron "transmitir emoción".

Esa fue la sensación que dejaron en los espectadores unas actuaciones correctas pero sin ángel, y por ello, la directora de la Academia dijo en público las siguientes y preocupantes palabras:

"Tenemos un problema grave, en general, de emoción y de transmitir lo que cantamos. Sois muy buenos cantantes todos (...) pero no podemos seguir trabajando por esta línea, tomaremos medidas a partir de mañana. Lo más importante es transmitir y para mí hoy no ha ocurrido prácticamente con ninguno de vosotros. Estoy desolada, me da una pena tan grande y sé que vosotros estáis igual".

Una situación que no se vivió en OT 2017 y es que, de hecho, aquella tercera gala se caracterizó por tener los sentimientos a flor de piel y traspasar la pantalla. Por ello, comprobamos los momentos cumbre de la gala 3 del año anterior con esta, para ver si hubo esa emoción que les piden o es que estamos exigiendo más de la cuenta:

Actuaciones grupales con protagonismo individual y sin él

Los chicos de 2017 arrancaban esa Gala 3 con un I'm still standing de Elton John que les daba a cada uno sus segundos de lucimiento, a la vez que momentos de complicidad con el compañero al que relevaban. Sus miradas a cámara, y gestos entre ellos te ponían los pelos de punta antes del minuto de actuación (comprobadlo).

Al ponerse a la misma altura todos para hacer unos pasos de coreografía, también se palpaba el disfrute de los 15. Se lo estaban pasando bien, agradecían con sonrisas los aplausos y hasta la oportunidad que estaban viviendo.

A los concursantes de la actual edición parecía que les hicieron un regalo estrenando la entrega con el Viva la vida de Coldplay que, solo con los primeros acordes, ya te cautiva. Pero no fue así. Todos la cantaron al unísono, algo que hizo que se perdiera la personalidad de cada uno, que no hubiera planos cortos que transmitieran los sentimientos de uno a uno para poder identificar al espectador con su favorito.

Estaban muy unidos, sí, pero la magia particular de cada voz se perdió entre planos generales de un colectivo que no nos dejó distinguir la emoción individual.

Las mejores actuaciones de ambas ediciones

Esa noche de 2017 Roberto Leal ya vaticinó que Amaia y Alfred iban a hacer "el mejor número de la edición" y así fue. Juntos, con las manos en el piano y entrecruzandos sus dedos, interpretaron un City of stars que encogió a la mitad del país (la otra mitad se encongería a la mañana siguiente cuando oyera hablar de lo ocurrido).

Cada estrofa, cada mirada, cada sonrisa y hasta cada suspiro traspasaron la pantalla hasta llegar a unos espectadores que nos enamoramos de ellos, tanto o más de lo que ya lo estaban entre sí. Sentimos lo que ellos sentían - porque todos lo habíamos vivido alguna vez- con el añadido de ese talento que solo tienen los elegidos.

Nada más que decir tras su actuación... ah sí, lo que comentó Joe Pérez-Orive: "Por actuaciones como esta todos los que estamos aquí decidimos dedicarnos a la música".

En la pasada gala 3 de este 2018, una de las mejores actuaciones fue la protagonizada por Noelia y Famous interpretando el What a fool believes de Doobie Brothers. Todo un reto por la dificultad de entonación, de mezcla de voces, de cambios de registros... y aun así salieron airosos.

Lo hicieron bien. Casi perfecto. Y aunque todos estábamos entusiasmados por disfrutar de dos de los concursantes más potentes juntos... su actuación no nos atrapó. No logró pegarnos a la pantalla. No nos puso los pelos de punta.

Cierto es que fueron buenos compañeros y dejaron brillar al otro con esos portentosos dones que tienen, pero no existieron miradas de complicidad, ni sonrisas, ni suspiros... no nos llegaron a emocionar.

De una Aitana mágica, a una Julia prometedora

La primera actuación en solitario de esta edición, y de una concursante sin estar nominada, la hizo Julia con el Born this way de Lady Gaga, ni más ni menos.

La gaditana se atrevió a interpretar un tema complicado de una artista aún más inalcanzable.Y quizá eso hizo que la expectativa fuera tan alta que complicara la superación. Por supuesto, no superó la espectacularidad de Gaga pero lo hizo bonito. Se llevó a su terreno la canción y gustó.

Y es que Julia parece que tiene magia y seguramente algún día nos la mostrará, pero la realidad es que aún no lo ha hecho. La que sí lo hizo en su gala 3 fue Aitana con el Issues de Julia Michaels.

La benjamina de OT 2017 no necesitó más que un vestido rojo, su pelo lacio y brillante y deslizarse de un lado hacia el otro para tocar con su varita vocal a todos los espectadores.

Aitana aquel día rivalizó con un City of Stars histórico porque ambas actuaciones nos atraparon sin salida. Y eso, ese secuestro musical, aún no lo han logrado en OT 2018.

Pero no tiramos la toalla y seguiremos muy de cerca a todos ellos, porque estamos deseando volver a ser sus rehenes.