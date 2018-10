Aitana Ocaña y Vanesa Martín se encuentran en el estudio

No hay quien pare la carrera profesional de Aitana Ocaña. La ex triunfita se ha convertido en una de las artistas españolas con más proyección en la industria musical. Tras el éxito de Teléfono, el primer adelanto del que será su disco debut, seguimos esperando a escuchar nuevo material.

Por suerte para sus seguidores, Aitana es muy activa en redes sociales y no duda en desvelar nuevas pistas sobre sus próximas canciones. ¿Y con quién tendrá una canción? Nada más y nada menos que con una de las cantautoras españolas más respetadas del momento: Vanesa Martín.

Las artistas se reunieron en el estudio el pasado jueves 11 de octubre. ¿Y cómo lo sabemos? Porque ninguna de las dos pudo evitar subir una foto junto a la otra en Instagram.

“Eres arte Vanesa Martín. Gracias de corazón”, ha escrito Aitana junto a la publicación. Y es que estamos seguros que la joven puede aprender muchísimo trabajando junto a la intérprete de Hábito de ti.

Ver esta publicación en Instagram Eres arte @vanesamartin_ Gracias, de corazón. Una publicación compartida de AITANA (@aitanax) el 11 Oct, 2018 a las 11:46 PDT

Tendremos que esperar para ver cómo suena esta composición de ambas. Aunque sus estilos puedan parecer distintos en principio, cabe recordar que Aitana ha interpretado todo tipo de canciones dentro de la academia, así que estamos seguros que su voz lucirá junto a la de Vanesa.

Aitana, cansada de que se hable de su vida privada

En cuanto a lo personal, Aitana ha dejado claro que quiere que se deje de hablar de su vida privada. Tras el anuncio de que ya no está con Cepeda, la artista no ha dejado de recibir críticas. Además, se le ha relacionado con otro chico, el modelo Xavier Serrano.

Para aclarar todo tipo de dudas, Aitana hizo el pasado jueves un directo junto a Raoul donde respondió a todas las críticas: “Me parece un poco, no machista… Bueno sí, también machista. Lo voy a decir. Me parece un poco mal que penséis que una persona deja de estar con alguien y directamente tiene que estar con otra persona y depender de otra”.

Vamos, que Aitana ha dejado claro que no está con nadie ahora mismo. “Por favor, dejad de decir cosas que no son y de crear revuelos que no existen y ya está”, terminó diciendo.

Desde que salió de la academia, con tan solo dieciocho años, Aitana ha tenido que enfrentarse de golpe a las consecuencias de la fama. Y es que en menos de un año, se ha convertido en una de las estrellas musicales más solicitadas de nuestro país.