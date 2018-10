Aitana y Amaia hacen llorar a Noemí Galera con sus recuerdos de ‘OT’

Noemí Galera es un gran apoyo para los chicos de Operación Triunfo y, por si alguien lo dudaba, Aitana y Amaia lo confirmaban esta semana con un vídeo.

Ambas se grabaron y enviaron sus emotivas palabras al Chat, tras la Gala 3, que hicieron llorar a la directora de la Academia.

Aitana, sobre Noemí: "Echo de menos sus abrazos"

Aitana, por su parte, explicaba que de Noemí echaba de menos "verle todos los días. Siempre que nos echaba bronca después te servía muchísimo, o cuando nos encontrábamos mal y nos venía a ver a la habitación. Son momentos que se te quedan".

La acababa describiendo como "nuestra mami 2 y echo mucho de menos sus abrazos".

Amaia, a Noemí: "Muchos buenos recuerdos son gracia a ti"

Amaia, además, le envió una canica y un vídeo en el que explicaba su significado: "En el chat de la gala final me diste una canica en la que me dijiste que simbolizaba todos los buenos recuerdos que me llevaba y te envío otra para que tú tengas la tuya".

Tras ello, la artista le confesaba que "gran parte nuestros buenos recuerdos son gracias a ti, porque nos has apoyado y ayudado un montón. Muchísimas gracias por todo, sinceramente".

Y como Aitana, también recordó una anécdota: "El momento que viví contigo al que le tengo más cariño era cuando estaba ensayando Al cantar y estaba agobiada, de repente entraste tú y me abrazaste, y sin decir nada ya sentí que estaba bien. Tienes esa habilidad".

Ambos vídeos hicieron que Noemí se derrumbara de felicidad y explicara a los nuevos alumnos que les tiene mucho cariño y que "son mis niños. Y ellas dos tienen una cosa que es mágica que es que son ellas mismas y les da igual todo. Son un encanto y son súper talentosas... y son mis hijas", dijo entre risas.