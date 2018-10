El Profesor Layton y la Villa Misteriosa llega a vuestros móviles

Seguro que sois legión los que recordáis los juegos del Profesor Layton, que salieron para Nintendo DS, que a base puzles que hilaban una historia podían tenernos horas pegados a la pantalla.

Ahora, una década después de recibir el original, podemos ponernos otra vez a las ordenes del profesor Layton y su aprendiz Luke, puesto que lo tenemos accesible para dispositivos móviles por 10,99€.

El juego pedía a gritos una versión para móviles, ya que jugábamos con el Stylus en su día, y ahora hacemos uso pleno de la pantalla táctil de nuestros teléfonos. Seguro que la mayoría habéis visto o leído sobre el juego y sus secuelas durante este tiempo, pero nunca viene mal un recordatorio de la historia.

La aventura comenzaba con nuestros 2 protagonistas llegando en coche a la villa de Saint Mystére, desde la que nos reclamaban debido a la gran fama de Layton por su habilidad de deducción, todo un Sherlock Holmes.

Layton /

¿Nuestra misión?, resolver el misterio de una herencia muy cuantiosa que hay oculta en algún lugar del pueblo y que recibirá en su totalidad quien la encuentre, “La manzana dorada”, de la que nadie ha oído hablar.

Podéis empezar a familiarizarnos con la resolución de puzles desde el primer momento ya que se os pondrá a prueba hasta para encontrar la ubicación de la villa y entrar en ella acto seguido.

Para resolver los numerosos misterios de Saint Mystére deberemos recorrer la villa hablando con los aldeanos y desgranando poco a poco la información que consigamos.

Jugaremos de forma parecida a una aventura gráfica, nos iremos moviendo de pantalla en pantalla tocando donde nos queramos desplazar, y en cada pantalla del pueblo podremos encontrar “monedas de pista”, nuevas áreas o puzles escondidos.

Cuando nos encontremos con los habitantes de la villa podremos iniciar una conversación simplemente pulsando sobre ellos. Cada personaje tendrá algo que decirnos, pero no nos lo dirán gratis por supuesto, tendremos que ayudarles a resolver un acertijo, porque aquí viene un dato crucial en este juego… la gente de esta villa ama los misterios.

Layton /

Da igual que estemos buscando un lugar concreto o a una persona, si queremos una pista que seguir deberemos pararnos a solucionar los problemas, más o menos cotidianos, de cualquier ciudadano.

Existen 135 puzles en el juego, y en la variedad está el gusto, encontraremos el típico cambio de lugar de cerillas, mover objetos de sitio, recolocar piezas de ajedrez, encontrar una determinada figura dentro de un mural, equilibrar balanzas con pesas, y un largo etcétera.

La dificultad va in crescendo, desde algunos que nos parecerán obvios a otros que nos harán pensar durante un buen rato, pero sin llegar a ser frustrantes. Ayuda el no tener límite de tiempo, y si vemos que no damos con la respuesta siempre podemos usar pistas (un máximo de 3 por acertijo) para verlo todo más claro.

El profesor Layton y la Villa Misteriosa es un juego que puede absorber gran cantidad de tu tiempo, difícil de dejar cuando estás descubriendo los misterios ocultos que entraña el pueblo, puesto que apenas hayamos empezado a desvelar uno se nos presentará otro igual de interesante,

El juego bien puede durar entre 15 y 20 horas si nos dedicamos a resolverlo al 100%, pues para acabar el juego no serán necesarios más de 85-90 acertijos resueltos, así que podremos buscar el resto examinando cada pantalla y objeto de la villa según nuestro ansia de completarlo.

Como reclamo extra, el juego ha recibido un suavizado a sus gráficos, que lo hace más atractivo, animaciones exclusivas y escenas inéditas, con lo que el paso el tiempo le ha venido genial.

Viene con subtítulos en castellano para su excelente doblaje inglés. Pocos peros le podemos encontrar a esta versión del clásico que podéis disfrutar desde ya por un módico precio.