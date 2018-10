Adele se queda alucinada con el concierto de Drake y él... con las palabras de ella

Sabemos que Adele está por Los Ángeles y no porque la hayamos seguido ni lo haya contado en sus redes, que ya sabemos que de contar momentos personales, no es mucho. Pero lo hemos deducido porque ella misma ha confirmado, por twitter, que ha estado en el concierto de Drake en el Staples Center.

“¡Oiiii Champagne Papi me dejó alucinada esta noche! La mejor producción que he visto de todos los tiempos en uno de mis shows favoritos de todos los tiempos. Amor enorme”, escribía la cantante.

Se trata de uno de los conciertos de su gira con Aubrey & The Three Migos que comparte con el grupo del marido de Cardi B. Era el primero de los siete que tienen previstos en Los Ángeles.

“Oiiii no me jodas el embriague de este momento. Amo a esta mujer y ella vino al espectáculo. Gracias a Dios, nadie me dijo que hubiera sido ALUCINANTE”, respondió él cuando compartió su tuit.

Aunque el cantante se quedó sin ningún American Music Award pese a partir como favorito, es indudable que su disco es uno de los que ha marcado este 2018 en Estados Unidos. No hay más que ver las listas de ventas en las que ha estado perenne.

En este concierto, además de Migos, también estuvo presente Chris Brown. “Esta no es una edición para fanáticos. La última vez que estuve en el escenario con Breezy fue en 2009 en la Universidad de Virginia. Esta noche puede volver a conectar con él en la primera noche del Staples. Me encanta que se haya cerrado el círculo completo. Gracias”, escribió en su IG.

No sabemos lo que habrá pensado Rihanna que tuvo su historia con ambos. Pero lo que nos quedan ganas es de ver el espectáculo después de las palabras de Adele.