Si los persigues, los sueños pueden hacerse realidad. Y sino que se lo digan a Sofía Reyes, la joven mexicana que pone voz a 1, 2, 3, su tema junto a Jason Derulo y De La Ghetto.

Sofía Reyes y el sueño de colaborar con Jason Derulo: ¿Cómo lo consiguió?

Y es que todos nos preguntábamos: ¿Cómo consiguió llegar a este exitoso cantante de R&B? ¡Tenemos la respuesta! Tal y como confesó la cantante en una entrevista con PeopleVIP, el nexo de unión que hizo posible este tema fue la discográfica que ambos comparten: Warner Music.

Lo cierto es 1, 2, 3 ya estaba escrita desde hacía un año, pero la mexicana aún no se atrevía a sacarla. Necesitaba nuevas voces que aportasen diversos ritmos y tonos al que se convertiría en un hit mundial. ¡Y menos mal que decidió esperar! Reunida con su mánager, confesó su deseo de querer colaborar con el intérprete de Swalla, una idea que a él también le gustó.

Ya con 1, 2, 3 escrita y su objetivo de incluir a Jason en la canción, se la enviaron y el artista no dudó en acceder a colaborar con Sofía. Ella, por supuesto, no podía creerlo. Iba a cumplir un sueño, y no cualquiera. Su colaboración con Jason Derulo se iba a hacer realidad.

Pero faltaba otra pieza para que el puzzle se completase. Lo cierto es que De La Ghetto no estaba en los planes de nuestra protagonista, pero decidió añadirle un nuevo ritmo: el urbano latino. De este modo, no dudó en contactar con el trapero y reggaetonero, quien aceptó al instante.

Voilà! Así nació el tema que ha ocupado los puestos más altos de las listas de éxitos y de LOS40. ¡Lo sueños se cumplen! Solo necesitas una pizca de paciencia, constancia y persistencia.