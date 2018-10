“Amarás a Gaga sobre todas las cosas” y otros 9 mandamientos de todos los Little Monsters

El debut de Lady Gaga como gran protagonista en un largometraje ha supuesto una revolución en el panorama cinematográfico. Si hace diez años se abrió hueco en el mundo de la música con Just Dance, Gaga acaba de ganarse un merecido respeto en el cine gracias a Ha nacido una estrella.

De hecho, su comunidad de seguidores, los Little Monsters, están más felices que nunca viendo como su diosa brilla en cada alfombra por la que pasa. Quizá por ello están más convencidos y orgullosos incluso que antes de ser seguidores de una de las artistas más importantes en la actualidad, su Mother Monster.

Por eso no hay mejor ocasión que está para reinterpretar los famosos 10 mandamientos bíblicos y adaptarlos al mundo de Gaga. Si Dios escribió sus leyes en dos tablas de piedra para dárselas a Moisés y que así el mundo siguiese estos deberes, Gaga ha proclamado otros mandamientos que todo Little Monster cumple en su naturaleza.

Amarás a Gaga sobre todas las cosas

No porque ella lo exija, si no porque todo fan de la artista adora y ama a su estrella. Respeta lo que hace, lo critica si es necesario pero siempre está ahí para apoyar las decisiones de su ídolo.

No tomarás el nombre de Lady Gaga en vano

O el de Stefani Joanne Angelina Germanotta, vamos. Una ley inquebrantable de la comunidad Little Monster es hablar siempre de Gaga desde el cariño y no utilizar su nombre para referirse a aspectos negativos.

Santificarás sus conciertos, giras y demás eventos musicales

Cada uno de sus espectáculos son una cita ineludible para sus fans, un gran show al que acudir para disfrutar de la artista, de su música y de sus performances.

Honrarás a todos los Little Monsters

Como ella dice en su manifiesto, todos sus fans conforman una comunidad de hermanos en el que debe primar el respeto y la buena convivencia. Pues eso, no hay más que añadir.

No matarás

Obvio. Gaga es pacífica siempre.

No cometerás actos impuros... O sí

En este caso, Lady Gaga parece que no está del todo de acuerdo respecto a lo que la Biblia se refiere con actos impuros. Este mandamiento lo dejamos a la interpretación propia de cada Little Monster, pero vamos, que si por algo se caracteriza Lady Gaga es por ser abierta de mente y respetuosa con cada decisión que no haga daño al prójimo.

No robarás

Obvio otra vez. Y en este caso, no robarás ni caerás en la piratería. Descargarse una canción o un disco de forma ilegal es delito. Nunca.

No darás falsos testimonios ni mentirás

Si por algo se caracteriza Lady Gaga es por su sinceridad y transparencia. La artista comparte tanto sus buenos como sus malos momentos, así que no hay mejor ejemplo que ella para seguir sus pasos. Muestra sus fortalezas y debilidades, como todo ser humano.

Consentirás pensamientos y deseos impuros

Bueno, en este caso hemos tenido que dar la vuelta al mandamiento inicial para adecuarlo a la comunidad Little Monster. No porque sea impura, ni mucho menos, si no porque por algo destaca Gaga es por romper con los cánones de lo que tradicionalmente se ha considerado "puro" y por saltarse las normas establecidas.

No codiciarás los bienes ajenos

Efectivamente, si algo es importante entre todos los fans de Gaga es la generosidad, el cariño y el amor. Es como una familia, al final, y por ello las envidias no son propias ni son bien recibidas.

"Y así empezó el principio de la nueva raza, una carrera dentro de la humanidad. Una carrera que se desnuda sin prejuicios. Sin sentencias, pero con libertad sin límites". Estas son las palabras que Gaga reza en su manifiesto, una declaración de intenciones que hemos querido ampliar de forma divertida con esta reinterpretación de los 10 mandamientos, unas leyes que todo Little Monster cumple (o debería hacerlo).