Charli XCX & Troye Sivan - 1999

Cuando cruzamos la frontera y le dimos la bienvenida a los 2000 aún no éramos conscientes de lo mucho que dejábamos atrás. De recordárnoslo se han encargado Charlie XCX y Troye Sivan en el nuevo videoclip de 1999, su tema conjunto, donde han hecho un repaso por varios de los momentos icónicos de los 90' a través de una cómica y efectiva recreación de los mismos.

El mensaje de la canción es claro: volver atrás en el tiempo para poder revivir experiencias inolvidables como poder cantar el "hit me baby one more time" (aunque eso muchas y muchos todavía lo hacemos). En este nuevo vídeo dirigido por Ryan Staake junto a la misma Charli, ella y Troye se disfrazan de algunos de los personajes más característicos de la época. Si no has conseguido adivinarlos todos, te ayudamos a descifrarlos

Empezando por los grupos o artistas musicales a los que se hace referencia, en la lista encontramos a: Justin Timberlake, Eminem, los Backstreet Boys, las Spice Girls, Britney Spears y Marilyn Manson. Pasando al mundo del cine, la pareja recrea a Jack y Rose en una de las escenas más famosas de Titanic y a Neo y Trinity en Matrix; también podemos ver a Charlie representando el mítico momento de los pétalos de rosa en American Beauty.

No podemos olvidar que los 90' fue la época que vio nacer la tecnología que ahora mismo está revolucionando nuestro mundo cada día. Como un guiño a algunos de los grandes avances de la época podemos ver los (indestructibles) teléfonos nokia, Google y la caracterización de Charli como Steve Jobs. Además, el dúo rinde homenaje a las zapatillas Skechers, el juego The Sims, el antiguo logo del canal Nickelodeon o la marca de ropa interior estadounidense Hanes.

Tanto Charli como Troye se encuentran en un buen momento de su carrera musical. Ella aún bebe del éxito de los singles que ha lanzado los últimos meses, como Girls Night Out, Focus o Night Angel, tras lanzar en 2017 su mixtape Pop2. Él, por su parte, se encuentra disfrutando de su segundo álbum Bloom, que salió a la venta este agosto de 2018.