Aunque parezca mentira han pasado ocho años desde el estreno de Los Protegidos, la serie de Antena 3 que catapultó a la fama a la actriz Ana Fernández. Pero no fue, ni mucho menos, la única joven promesa que salió en la ficción.

La serie, que contó con tres temporadas, contaba el día a día de unos niños con poderes extraordinario. Uno de ellos era el personaje de Lucas, un tímido adolescente que podía transformarse en la última persona que tocaba. El personaje estaba interpretado por Mario Marzo, un joven actor madrileño de quince años.

Una vez que acabó la serie en 2012, muchos les perdimos la pista. ¡E hicimos muy mal porque Mario está lleno de talento! Eso sí, creemos que ahora prefiere estar detrás de las cámaras que delante. ¿Por qué lo sabemos? Porque se encuentra, nada más y nada menos, detrás de la dirección del último videoclip de Beatriz Luengo: Postureo.

Mario Marzo dirigue 'Postureo', el nuevo vídeo de Beatriz Luengo

Rodado en China y con una coreografía brutal, Mario demuestra que se siente como pez en agua dirigiendo. “Ya ha salido el videoclip de ‘Postureo’. Tuve la suerte de trabajar con Beatriz Luengo en Beijing y de dirigir el vídeo. Ya podéis ver el resultado”, ha escrito el joven en su cuenta de Instagram.

Echándole un rápido vistazo a su cuenta de Instagram, podemos observar que Mario tiene varios talentos. El joven se dedica tanto a la fotografía como a la música.

En su Instagram -donde suma más de cien mil seguidores- vemos que Mario también es todo un maestro al piano. De hecho, sigue formándose como pianista profesional en Berlín. ¡Y es todo un profesional! Solo hay que ver algunos de los vídeos que sube para comprobar su destreza con los dedos sobre las teclas del instrumento. ¡Una pasada!

Quien fue Lucas en Los Protegidos no solo está detrás de las cámaras de los videoclips, también ha estado delante. El joven de 23 años fue el protagonista de Pestañas, uno de los singles de David Rees.

No hay duda de que Mario tiene mucho talento -aunque puede que no sea interpretando- si no como pianista y como fotógrafo. Quién sabe, quizá nos encontremos ante uno de los próximos pianistas más importantes de nuestro país. Talento no le falta.