Luis Mas, de no entrar en ‘OT 2018’ a firmar ya un contrato discográfico

El paso de Luis Mas por Operación triunfo no estuvo exento de polémica. Llegó a OT 2018 con una popularidad extra gracias a una fotografía con el rey emérito. Sin embargo, el aspirante a entrar en la Academia no consiguió el beneplácito del jurado y tampoco el del público.

El cantante no pasó la Gala 0 de Operación triunfo 2018, pero eso no le ha impedido seguir luchando por su sueño de ser cantante. Y es que Luis Mas ha firmado un contrato discográfico con PEP'S, la misma discográfica que Mireya Bravo.

Así lo anuncio el propio Luis en su cuenta oficial de Instagram:

"PEP'S me contactó hace unas semanas y tuvimos una reunión en la que la discográfica me explicó lo que hacía con los artista. Yo les conté las ganas que tenía de hacer cosas y me ofrecieron estar en su equipo", explica el cantante a LOS40.

Además, Luis afirma a este medio que no esperaba conseguir tan pronto un contrato discográfico: "Estaba buscando ofertas, que alguien me pusiera facilidades para lo que quería y quiero hacer. Me ha sorprendido, pero estoy contento de que me lo hayan dado tan rápido".

El artista ya está trabajando en el que será su debut en la industria musical, aunque la discográfica y él todavía no han concretado si empezarán con un primer single o si se pondrán a trabajar directamente en el disco.